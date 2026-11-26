Путин призвал защитить критическую инфраструктуру от инцидентов с ИИ
России необходимо защитить критическую инфраструктуру, граждан и бизнес от возможных инцидентов, связанных с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на конференции «Сбера» AI Journey.
«Нужно выстроить эффективную защиту государства, нашей критической инфраструктуры, граждан и бизнеса», – подчеркнул глава государства.
26 ноября Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыли в штаб-квартиру Сбербанка в Москве, где проходит XI Международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что оба президента выступят на конференции. Перед этим главам государств расскажут об основных направлениях развития технологий ИИ. В рамках мероприятия Путин также пообщается с молодыми специалистами в области ИИ.
12 октября «Ведомости» со ссылкой на исследования Positive Technologies писали, что в III квартале 2026 г. количество попыток вторжений с использованием искусственного интеллекта (ИИ) выросло примерно в 5 раз относительно II квартала 2026 г. и достигло 1,7 млн. В результате доля атак с использованием ИИ в общем объеме угроз выросла с 1,1 до 5,6%.