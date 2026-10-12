ИИ стал чаще атаковать сайты российских компаний

ИИ стал чаще атаковать сайты российских компанийНейросеть делает попытку взлома проще и дешевле для хакера
В III квартале 2026 г. количество попыток вторжений с использованием искусственного интеллекта (ИИ) выросло примерно в 5 раз относительно II квартала 2026 г. и достигло 1,7 млн. В результате доля атак с использованием ИИ в общем объеме угроз выросла с 1,1 до 5,6%. Такие данные содержатся в исследовании Positive Technologies, с которым ознакомились «Ведомости».
Системы защиты зафиксировали 31 млн срабатываний на подозрительные запросы, связанные с применением нейросетей, что на 65% превышает показатели предыдущего квартала. Тенденцию к росту ИИ-атак подтвердили «Ведомостям» представители BI.ZONE и Cloud.ru.
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