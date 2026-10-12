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ИИ стал чаще атаковать сайты российских компаний

Нейросеть делает попытку взлома проще и дешевле для хакера
Илья Склюев
ИИ меняет экономику атаки, позволяя автоматизировать работу, которую злоумышленнику раньше приходилось выполнять вручную
ИИ меняет экономику атаки, позволяя автоматизировать работу, которую злоумышленнику раньше приходилось выполнять вручную / Ведомости

В III квартале 2026 г. количество попыток вторжений с использованием искусственного интеллекта (ИИ) выросло примерно в 5 раз относительно II квартала 2026 г. и достигло 1,7 млн. В результате доля атак с использованием ИИ в общем объеме угроз выросла с 1,1 до 5,6%. Такие данные содержатся в исследовании Positive Technologies, с которым ознакомились «Ведомости».

Системы защиты зафиксировали 31 млн срабатываний на подозрительные запросы, связанные с применением нейросетей, что на 65% превышает показатели предыдущего квартала. Тенденцию к росту ИИ-атак подтвердили «Ведомостям» представители BI.ZONE и Cloud.ru.

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