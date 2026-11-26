За девять месяцев 2026 г. ПАО «МТС банк» получило 12,14 млрд руб. прибыли по МСФО, что на 28,3% больше результата за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход вырос на 38,8% год к году и составил 43,55 млрд руб. Совокупный доход чуть снизился – на 8%. Показатель составил 9,2 млрд руб.