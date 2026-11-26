Глава МТС-банка анонсировал рост дивидендов
Сейчас дивидендная политика предполагает выплаты от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО за вычетом процентов по субординированным обязательствам. За прошлый год банк выплатил 32% чистой прибыли, база для выплат за 2026 г. уже больше за счет роста прибыли, заявил Иссопов.
«Инвесторы ждут роста дивидендов, и они его получат», – заверил он.
Отдельно Иссопов прокомментировал возможный выкуп акций. Он уточнил, что это находится в компетенции совета директоров. В целом банк рассматривает все инструменты, которые есть у публичной компании, но «точно не за счет снижения доли выплат дивидендов».
За девять месяцев 2026 г. ПАО «МТС банк» получило 12,14 млрд руб. прибыли по МСФО, что на 28,3% больше результата за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход вырос на 38,8% год к году и составил 43,55 млрд руб. Совокупный доход чуть снизился – на 8%. Показатель составил 9,2 млрд руб.