В оперштабе Краснодарского края сообщили о четырех пострадавших от атаки дронов в Славянском районе. Двоих жителей госпитализировали. В Славянске-на-Кубани повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах. Обломки беспилотников также упали в Калининском районе. В станице Старовеличковской на одной из улиц повреждены три частных дома.