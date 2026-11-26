Системы ПВО сбили 343 беспилотника над Россией
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 343 украинских беспилотника над 17 регионами России и двумя морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате атаки были отражены над Московским регионом, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областями, а также над Ставропольским и Краснодарским краем, Татарстаном, Башкортостаном, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью над регионом сбили более 20 БПЛА и ракеты. Воздушные цели были уничтожены в городах Таганроге, Ростове-на-Дону и Батайске, также в Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Шолоховском, Зерноградском районах.
В поселке Веселое Запорожской области пять человек погибли и трое получили ранения в результате беспилотной атаки на автомобильную стоянку.
В оперштабе Краснодарского края сообщили о четырех пострадавших от атаки дронов в Славянском районе. Двоих жителей госпитализировали. В Славянске-на-Кубани повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах. Обломки беспилотников также упали в Калининском районе. В станице Старовеличковской на одной из улиц повреждены три частных дома.
Ночью Росавиация ограничивала работу аэропорта Пензы, Саратова («Гагарин»), Краснодара («Пашковский»), Волгограда, Грозного («Северный»), Геленджика, Бугульмы, Нижнекамска («Бегишево»), Владикавказа и Уфы. Сейчас большинство аэропортов работают в штатном режиме.