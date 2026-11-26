Слюсарь: силы ПВО сбили более 20 беспилотников и ракеты в Ростовской области
Силы ПВО ночью сбили более 20 украинских беспилотников и ракеты в небе над Ростовской областью. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Воздушные цели были уничтожены в городах Таганроге, Ростове-на-Дону и Батайстке, также в Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Шолоховском, Зерноградском районах.
С 8:00 до 20:00 мск 25 ноября силы ПВО ликвидировали 20 украинских БПЛА над территориями Брянской, Белгородской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, сообщало Минобороны. В тот день украинские беспилотники атаковали предприятия в Сызрани. По словам мэра города Андрея Советкина, есть незначительные повреждения. Погибших и пострадавших нет.