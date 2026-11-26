С 8:00 до 20:00 мск 25 ноября силы ПВО ликвидировали 20 украинских БПЛА над территориями Брянской, Белгородской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, сообщало Минобороны. В тот день украинские беспилотники атаковали предприятия в Сызрани. По словам мэра города Андрея Советкина, есть незначительные повреждения. Погибших и пострадавших нет.