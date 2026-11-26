Минэк подготовил стратегию развития цифровых платформВ числе задач – определение правового статуса сделок ИИ-агентов
Минэкономразвития подготовило проект Национальной стратегии развития и внедрения цифровых платформ (ЦП) в отраслях экономики и социальной сфере на период до 2036 г. Документ был представлен на заседании рабочей группы в ЦСР 23 ноября, знают два собеседника «Ведомостей», присутствовавших на мероприятии. Работа велась фрагментированно – в 17 рабочих группах под руководством замглавы администрации президента (АП) Максима Орешкина. После утверждения документа АП он будет представлен президенту России Владимиру Путину. Представитель Минэка подтвердил, что документ внесен в правительство и обсуждался с бизнесом в ЦСР.
Платформизацию авторы называют современным этапом эволюции рыночной экономики, следующий этап ее развития связан с переходом к агентной экономике. Согласно проекту стратегии (есть у «Ведомостей»), власти планируют унифицировать подход к обороту данных, повысить их связанность с государственными системами и устранить правовые пробелы, которые могут возникнуть ввиду появления новых явлений – например, при ускоренном развитии автономных агентов (системы искусственного интеллекта, которые выполняют задачи без участия человека, но под его контролем. – «Ведомости»). Авторы документа детально прописывают цели для 16 ключевых сфер: от здравоохранения и образования до сельского хозяйства, ЖКХ, медиа и рынка труда. Отдельный блок стратегии сосредоточен на мерах по продвижению российских платформ на зарубежные рынки.