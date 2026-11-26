Платформизацию авторы называют современным этапом эволюции рыночной экономики, следующий этап ее развития связан с переходом к агентной экономике. Согласно проекту стратегии (есть у «Ведомостей»), власти планируют унифицировать подход к обороту данных, повысить их связанность с государственными системами и устранить правовые пробелы, которые могут возникнуть ввиду появления новых явлений – например, при ускоренном развитии автономных агентов (системы искусственного интеллекта, которые выполняют задачи без участия человека, но под его контролем. – «Ведомости»). Авторы документа детально прописывают цели для 16 ключевых сфер: от здравоохранения и образования до сельского хозяйства, ЖКХ, медиа и рынка труда. Отдельный блок стратегии сосредоточен на мерах по продвижению российских платформ на зарубежные рынки.