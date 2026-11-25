АО «Машиноаппарат» стало победителем аукциона по продаже земельного участка площадью 0,2 га и четырех зданий общей площадью около 1700 кв. м рядом с Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. Герцена на Погодинской улице в Хамовниках. Это следует из протокола, опубликованного на сайте госкомпании Дом.РФ, которая выступала продавцом данного актива. Там сказано, что при стартовой цене лота в 249,09 млн руб. эта организация предложила за него 251,58 млн руб. В торгах также принимали участие еще четыре фирмы – владелец технопарка на Машкинском шоссе ООО «Азимут», связанное с R4S Group ООО «Лефаль», АО «ТЦ «Измайловский» и ООО «Гарант». Впрочем, ценовое предложение помимо победителя процедуры сделала только последняя компания.