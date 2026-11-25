По итогам девяти месяцев 2026 г. совокупная выручка сетей «Победа» и «Гулливер» (входят в ГК «Гулливер») увеличилась на 19,3% год к году до 142,35 млрд руб., а «Яндекс лавки» – на 22,3% до 134,24 млрд руб. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Infoline, с которым ознакомились «Ведомости». Таким образом, они вплотную приблизились к десятке крупнейших FMCG-ритейлеров России, заняв в рейтинге 11-е и 12-е места соответственно.