Выделить особенности конкретных регионов и оценить обоснованность роста местных цен на недвижимость, по его словам, сложно. Достоверная информация о динамике и фактической стоимости строительства жилья в стране отсутствует, сказал Володин. В 2022 г. этот показатель был исключен из федерального плана статистических работ, пояснил он.