Какие проблемы стройки выявили на правительственном часе в ГосдумеТам выступили Марат Хуснуллин и Максим Решетников
Более чем в половине регионов России рост стоимости квадратного метра жилья обгоняет инфляцию, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на правительственном часе в Госдуме. В 44 регионах этот показатель превысил 7%, а в некоторых – достиг 53%, уточнил он в ходе обсуждения с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.
Выделить особенности конкретных регионов и оценить обоснованность роста местных цен на недвижимость, по его словам, сложно. Достоверная информация о динамике и фактической стоимости строительства жилья в стране отсутствует, сказал Володин. В 2022 г. этот показатель был исключен из федерального плана статистических работ, пояснил он.
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