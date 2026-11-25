В Росрыболовстве добавили, что предпосылки для физического дефицита красной икры не наблюдаются, а по данным Россельхознадзора, в период лососевой путины в системе «ВетИС» оформлено производство около 5200 т продукта. В предложение также входят переходящие запасы сезона 2025 г. и икра аквакультурной форели – альтернативна икре тихоокеанских лососей, ее производство не зависит от условий климата.