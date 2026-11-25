Росрыболовство заявило об обеспечении внутреннего рынка икрой и красной рыбой
Российский рынок стабильно обеспечен икрой и красной рыбой, а в период лососевой путины было оформлено около 5200 т икры. Об этом сообщили в Росрыболовстве.
«За прошедшие годы объем производства товарной аквакультуры вырос более чем вдвое – до порядка 400 000 т. В 2025 г. российские предприятия вырастили 142 700 т лососевых видов рыб», – сказали в ведомстве.
В Росрыболовстве добавили, что предпосылки для физического дефицита красной икры не наблюдаются, а по данным Россельхознадзора, в период лососевой путины в системе «ВетИС» оформлено производство около 5200 т продукта. В предложение также входят переходящие запасы сезона 2025 г. и икра аквакультурной форели – альтернативна икре тихоокеанских лососей, ее производство не зависит от условий климата.
Росрыболовство предупредило, что в период новогодних праздников возможны ценовые изменения, однако на данный момент для этого нет предпосылок.
30 октября глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила, что ожидает улучшения ситуации с выловом лосося в 2027 г. Она предупредила, что из-за изменения климата в этом году «каких-то привычных вещей, особенно праздничных», может быть меньше.