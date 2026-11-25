Польский евродепутат назвал Урсулу фон дер Ляйен рейхсфюрерин
Депутат Европарламента от Польши Гжегож Браун назвал председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен рейхсфюрерин и указал, что поляки больше не хотят финансировать Украину. Об этом он заявил, выступая на заседании Европарламента.
Политик также назвал главу Еврокомиссии поджигателем войны. По его словам, потребовалось почти пять лет, чтобы в зале Европарламента наконец можно было произнести слово «мир», не столкнувшись с обвинениями в работе на чужие интересы.
После этих слов председательствующая на заседании прервала выступление Брауна и потребовала от него соблюдать нормы поведения. Евродепутат не согласился с замечанием и попросил объяснить, что именно в его высказываниях было недопустимым.
«Что недемократичного в том, чтобы кто-то был "рейхсфюрерин"? Послушайте, это не наш конфликт. Мы – я имею в виду моих соотечественников – не хотим оплачивать, не хотим субсидировать украинский кризис и этот киевский режим, который сделал конфликт своим главным экспортным товаром», – сказал он (цитата по Janusz Jaskółka).
10 ноября в болгарском городе Варна сторонники партии «Возрождение» забросали яйцами кортеж фон дер Ляйен. Протестующие потребовали не допустить вовлечения Болгарии в военный конфликт на Украине и призвали председателя Еврокомиссии покинуть страну. Акция прошла под лозунгом «Варна хочет мира, а не войны!».
20 октября Financial Times писала о растущем недовольстве европейских политиков действиями фон дер Ляйен. В европейских столицах главу Еврокомиссии заподозрили в превышении полномочий в сфере внешней политики ЕС.