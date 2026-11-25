«Что недемократичного в том, чтобы кто-то был "рейхсфюрерин"? Послушайте, это не наш конфликт. Мы – я имею в виду моих соотечественников – не хотим оплачивать, не хотим субсидировать украинский кризис и этот киевский режим, который сделал конфликт своим главным экспортным товаром», – сказал он (цитата по Janusz Jaskółka).