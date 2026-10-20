FT: в ЕС недовольны работой Урсулы фон дер Ляйен

Италия на фоне этого потребовала закрепить за национальными правительствами жесткий контроль над внешней политикой ЕС в преддверии реорганизации Европейской службы внешних связей (EEAS). Рим настаивает на том, чтобы в дипслужбе ЕС сохранялся принцип ротации, чтобы избежать «замкнутой бюрократической культуры» в объединении.