FT: в ЕС недовольны работой Урсулы фон дер Ляйен
В европейских столицах недовольны действиями Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии (ЕК), пишет Financial Times (FT). Политики подозревают чиновника в превышении полномочий в сфере внешней политики ЕС.
Ляйен предложила идею «ассоциированного членства» для Канады и создания Европейского совета безопасности. Эти инициативы встретили сопротивление в сообществе из-за опасений, что они могут дублировать функции НАТО.
Италия на фоне этого потребовала закрепить за национальными правительствами жесткий контроль над внешней политикой ЕС в преддверии реорганизации Европейской службы внешних связей (EEAS). Рим настаивает на том, чтобы в дипслужбе ЕС сохранялся принцип ротации, чтобы избежать «замкнутой бюрократической культуры» в объединении.
Критика работы Ляйен звучит в ЕС не первый год. В 2024 г. Politico писало, что высокопоставленные дипломаты стран ЕС выступили против единоличных решений главы Еврокомиссии и обратились к руководителю Евросовета Антониу Кошту с просьбой пересмотреть «баланс сил».