Politico сообщило о недовольстве ЕС единоличными решениями фон дер Ляйен

В 2019 г. ЕС и Mercosur подписали торговое соглашение после 20 лет переговоров, после чего оно было заморожено. Причиной послужило наращивание вырубки амазонского леса при экс-президенте Бразилии Жаире Болсонару, что расходилось с позицией европейских стран. В конце предыдущего года стороны договорились продолжить переговоры на этот счет.