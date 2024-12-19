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Politico сообщило о недовольстве ЕС единоличными решениями фон дер Ляйен

Ведомости

Высокопоставленные дипломаты стран ЕС выступили против единоличных решений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, они обратились к новому руководителю Евросовета Антониу Кошту с просьбой пересмотреть «баланс сил», передает европейская версия издания Politico со ссылкой на источники.

Речь идет в том числе о договоре по свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка Mercosur, против которого выступала Франция во главе с президентом Эммануэлем Макроном. Фон дер Ляйен заключила сделку 6 декабря, несмотря на возражения фермеров ЕС.

«Руководство Евросоветом беспорядочно, она [фон дер Ляйен] прыгает в образовавшуюся пустоту. Но это рискованная авантюра. Зная, насколько чувствителен сейчас Mercosur для французов, это почти публичное унижение», – заявил один из собеседников издания.

В 2019 г. ЕС и Mercosur подписали торговое соглашение после 20 лет переговоров, после чего оно было заморожено. Причиной послужило наращивание вырубки амазонского леса при экс-президенте Бразилии Жаире Болсонару, что расходилось с позицией европейских стран. В конце предыдущего года стороны договорились продолжить переговоры на этот счет.

17 декабря Европейская комиссия объявила об открытии официального разбирательства против TikTok из-за возможных нарушений закона о цифровых услугах (DSA). Одной из причин этого дела стало вероятное вмешательство платформы в выборы Румынии, прошедшие 24 ноября.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что защита демократии является приоритетной задачей ЕС. Она также отметила, что организация должна действовать твердо и беспристрастно в случае иностранного влияния в выборы одной из стран ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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