Politico сообщило о недовольстве ЕС единоличными решениями фон дер Ляйен
Высокопоставленные дипломаты стран ЕС выступили против единоличных решений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, они обратились к новому руководителю Евросовета Антониу Кошту с просьбой пересмотреть «баланс сил», передает европейская версия издания Politico со ссылкой на источники.
Речь идет в том числе о договоре по свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка Mercosur, против которого выступала Франция во главе с президентом Эммануэлем Макроном. Фон дер Ляйен заключила сделку 6 декабря, несмотря на возражения фермеров ЕС.
«Руководство Евросоветом беспорядочно, она [фон дер Ляйен] прыгает в образовавшуюся пустоту. Но это рискованная авантюра. Зная, насколько чувствителен сейчас Mercosur для французов, это почти публичное унижение», – заявил один из собеседников издания.
В 2019 г. ЕС и Mercosur подписали торговое соглашение после 20 лет переговоров, после чего оно было заморожено. Причиной послужило наращивание вырубки амазонского леса при экс-президенте Бразилии Жаире Болсонару, что расходилось с позицией европейских стран. В конце предыдущего года стороны договорились продолжить переговоры на этот счет.
17 декабря Европейская комиссия объявила об открытии официального разбирательства против TikTok из-за возможных нарушений закона о цифровых услугах (DSA). Одной из причин этого дела стало вероятное вмешательство платформы в выборы Румынии, прошедшие 24 ноября.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что защита демократии является приоритетной задачей ЕС. Она также отметила, что организация должна действовать твердо и беспристрастно в случае иностранного влияния в выборы одной из стран ЕС.