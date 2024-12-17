ЕК начала разбирательство против TikTok из-за вмешательства в выборы в Румынии

«После внушительных доказательств того, что иностранные акторы вмешивались в президентские выборы в Румынии с помощью данной соцсети, мы тщательно проверяем, нарушил ли TikTok закон о цифровых услугах. Подчеркиваю, что нести ответственность за совершенные действия обязаны все цифровые платформы», – заявила она.