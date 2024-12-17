ЕК начала разбирательство против TikTok из-за вмешательства в выборы в Румынии
Европейская комиссия объявила об открытии официального разбирательства против TikTok из-за возможных нарушений закона о цифровых услугах (DSA). Одной из причин этого дела стало вероятное вмешательство платформы в выборы Румынии, прошедшие 24 ноября, об этом сообщается на официальном сайте ЕС.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что защита демократии является приоритетной задачей ЕС. Она также отметила, что организация должна действовать твердо и беспристрастно в случае иностранного влияния в выборы одной из стран Союза.
«После внушительных доказательств того, что иностранные акторы вмешивались в президентские выборы в Румынии с помощью данной соцсети, мы тщательно проверяем, нарушил ли TikTok закон о цифровых услугах. Подчеркиваю, что нести ответственность за совершенные действия обязаны все цифровые платформы», – заявила она.
ЕС исследует следующие показатели: влияние рекомендательных алгоритмов TikTok, в частности риски скоординированных манипуляций и автоматизированных действий; анализ политической рекламы, а именно механизмов приложения по модерации платного политического контента; региональные особенности и культурные аспекты национальных выборов.
Дело базируется на основе данных румынской разведки, свидетельствующих о манипуляции общественным мнением, документов TikTok и анализа независимых специалистов. Кроме того, Ирландия, где расположена штаб-квартира TikTok в ЕС, примет непосредственное участие в расследовании.
В ближайшее время эксперты ЕС займутся сбором дополнительных доказательств, мониторингом действий TikTok и проверкой алгоритмов. Еврокомиссия имеет право принять временные меры или потребовать изменений в политике компании, если подозрения подтвердятся.