Для чего Евросоюз предлагает России диалог на неприемлемых условияхМосква готова узнать позицию Европы, но не допускать ее к переговорам
Евросоюз (ЕС) может убедиться в серьезности намерений России по дипломатическому урегулированию украинского конфликта в том случае, если Москва согласится на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре на всю зиму и новую сделку «по безопасным поставкам продовольствия по свободному проходу судов в Черном море», предусматривающую перемирие. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом говорится в расшифровке ее речи, произнесенной перед Европарламентом и опубликованной на официальном сайте ЕК 25 ноября.
«Наши усилия служат одной цели: мы должны предоставить дипломатии наилучшие шансы на успех. В последние недели мы стали свидетелями возобновления мирных переговоров», – подчеркнула еврочиновница. По ее словам, «сильная европейская команда» якобы примет участие в следующем раунде переговоров, а Брюссель продолжит поддерживать Киев.
Выдвигая новые условия, Брюссель скорее стремится затянуть переговорный процесс, чем окончательно сорвать его, говорит научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Иван Скрипка. Это еще и попытка продемонстрировать Москве готовность к определенным договоренностям и вернуть европейцев за стол переговоров при участии США. «При этом курс на ослабление России сохраняется, хотя он не обязательно предполагает достижение ее стратегического поражения военным путем. Такая позиция может сохраняться достаточно долго, но давление Вашингтона и рост экономических и политических издержек от конфликта способны подтолкнуть европейцев к большей гибкости», – сказал эксперт.
Помощник президента России Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил 25 ноября, что европейцы все еще могут приехать в Россию на двусторонние консультации по архитектуре безопасности. «Мы ждем. Приглашение, оно по-прежнему действует, и мы надеемся, что европейцы так или иначе отреагируют», – заявил Ушаков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, объяснил, что Москве нужно, в первую очередь, понять, какую роль Европа хочет играть в переговорах по Украине. Он уточнил, что если ее цели подразумевают, что только НАТО и ЕС будут определять европейскую архитектуру безопасности и что нельзя допустить удовлетворения российских интересов, то такой диалог кажется бесполезным. В этом же заявлении министр сказал, что ему известно о новой европейской команде по переговорам, которая будет включать Францию, Германию, Великобританию, Италию и Польшу, а также представителей Евросоюза и НАТО.
Европа пока изъявила желание обсуждать только урегулирование украинского конфликта, а не общую архитектуру безопасности, хотя именно этот вопрос был основным на повестке трехсторонних переговоров в Абу-Даби 10-11 ноября с участием России, США и Украины. 23 ноября официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Европа выступает за обсуждение урегулирования конфликта на Украине, но не готова к переговорам по новой архитектуре безопасности. По ее словам, обсуждения должны проходить с участием НАТО и стран – членов ЕС.
Деградацию европейской дипломатии уже можно считать фактором, угрожающим миру, считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Николай Силаев. По его словам, заявления фон дер Ляйен – очередное доказательство, что европейцы пока слышат только самих себя.
19 ноября на полях XXXIII саммита АТЭС Путин заявил о готовности говорить с европейскими странами для того, чтобы выяснить их позицию по урегулированию украинского конфликта. По словам президента, Москва заинтересована в том, чтобы заранее узнать подходы европейских государств к мирному процессу и определить, что именно они готовы предложить.
Вся брюссельская бюрократия, по словам Силаева, хочет сохранить и усилить достигнутую за последние годы роль в определении общего внешнеполитического курса ЕС, сохранить и усилить преобладание дипломатии Еврокомиссии над дипломатией государств – членов ЕС. «Слова фон дер Ляйен могут быть адресованы не столько России, сколько правительствам стран ЕС: вот, мол, руководящая установка, от которой отходить нельзя. Превентивный шаг против возможных попыток договориться о чем-то с Россией, минуя бюрократию ЕС», – сказал Силаев.
При этом на нынешнем этапе принципиального раскола позиций по украинскому направлению между Еврокомиссией, Францией и Германией не видно, даже несмотря на то, что и полной гармонии там тоже нет, говорит заместитель директора Института международных отношений и политических наук РГГУ Павел Анисимов. У них совпадают основные цели, но вот последовательность шагов, условия переговоров и вопрос о том, кто будет говорить от имени Европы, остаются предметом торга.
«Слова фон дер Ляйен не выглядят самостоятельной инициативой Еврокомиссии в противовес крупнейшим столицам: в своем выступлении она прямо отсылала к предложениям «коалиции желающих». Поэтому точнее говорить о публичном продвижении общей европейской линии, а не об отдельном «плане Урсулы», сказал Анисимов. Он добавил, что общие принципы не означают согласованной переговорной тактики. Внутри европейской группы обсуждаются и жесткие предварительные требования к России, и более гибкий подход с частичными перемириями и мерами доверия.