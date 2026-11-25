Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, объяснил, что Москве нужно, в первую очередь, понять, какую роль Европа хочет играть в переговорах по Украине. Он уточнил, что если ее цели подразумевают, что только НАТО и ЕС будут определять европейскую архитектуру безопасности и что нельзя допустить удовлетворения российских интересов, то такой диалог кажется бесполезным. В этом же заявлении министр сказал, что ему известно о новой европейской команде по переговорам, которая будет включать Францию, Германию, Великобританию, Италию и Польшу, а также представителей Евросоюза и НАТО.