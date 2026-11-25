Цены на плодоовощную продукцию за неделю выросли в среднем на 1,9%. Наиболее заметно подорожали огурцы – на 12,8%. Цены на репчатый лук увеличились на 1,8%, морковь – на 1,5%, бананы – на 1%, белокочанную капусту – на 0,9%, помидоры – на 0,8%. При этом яблоки подешевели на 0,6%, картофель – на 0,1%.