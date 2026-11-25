Недельная инфляция в России ускорилась до 0,3%
Инфляция в России за период с 17 по 23 ноября составила 0,3% против 0,19% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
С начала месяца потребительские цены выросли на 0,6%, с начала года – на 6,72%.
Цены на плодоовощную продукцию за неделю выросли в среднем на 1,9%. Наиболее заметно подорожали огурцы – на 12,8%. Цены на репчатый лук увеличились на 1,8%, морковь – на 1,5%, бананы – на 1%, белокочанную капусту – на 0,9%, помидоры – на 0,8%. При этом яблоки подешевели на 0,6%, картофель – на 0,1%.
Цены на куриное мясо, замороженную рыбу, яйца и рис выросли на 0,6%, пастеризованное молоко, кефир, макаронные изделия и гречневую крупу – на 0,4%. Стоимость сахара снизилась на 0,9%.
Среди непродовольственных товаров смартфоны подорожали на 0,5%, зубная паста, туалетное мыло и сухие корма для домашних животных – на 0,4%, новые легковые автомобили иностранных марок – на 0,2%.
Цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 0,5%, на дизельное топливо – на 0,8%.
25 ноября вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минсельхозу проанализировать ценообразование на продовольственные товары, стоимость которых растет наиболее высокими темпами.