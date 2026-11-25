Бензин в России за неделю подорожал на 0,5%
Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 17 по 23 ноября выросли на 0,5% против 0,1% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Средняя стоимость литра бензина увеличилась за неделю на 0,26 руб. и составила 74,41 руб. Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,6%, до 70,31 руб. за л, АИ-95 – на 0,5% до 76,58 руб., АИ-98 и выше – на 0,3% до 104,39 руб.
Цены на дизельное топливо выросли на 0,8% против 0,5% неделей ранее. Средняя стоимость литра дизеля увеличилась на 0,64 руб. до 87,73 руб.
Наиболее заметный рост цен на бензин зафиксирован в Калмыкии (+4,5%) и Ненецком автономном округе (+4,2%). Снижение цен отмечено в 11 регионах, в том числе в Чечне (-2,8%) и Ингушетии (-2,3%). В Москве бензин подорожал на 0,9%, в Санкт-Петербурге – на 0,2%.
С начала ноября цены на бензин снизились на 0,8%, тогда как дизельное топливо подорожало на 1,6%.
С начала 2026 г. стоимость бензина выросла на 15,4%, в том числе АИ-92 – на 15,3%, АИ-95 – на 15,5%, АИ-98 и выше – на 17,1%. Дизельное топливо за этот период подорожало на 14,9%.
13 ноября «РИА Новости» сообщило, что средняя биржевая стоимость бензина АИ-92 в европейской части России за предыдущую неделю уменьшилась на 2,3% до 65 489 руб. за тонну.
25 ноября вице-премьер Александр Новак сообщил, что российские власти предпринимают все возможные меры для обеспечения внутреннего рынка топливом, в том числе за счет поставок из стран ближнего и дальнего зарубежья.