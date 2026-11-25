Наиболее заметный рост цен на бензин зафиксирован в Калмыкии (+4,5%) и Ненецком автономном округе (+4,2%). Снижение цен отмечено в 11 регионах, в том числе в Чечне (-2,8%) и Ингушетии (-2,3%). В Москве бензин подорожал на 0,9%, в Санкт-Петербурге – на 0,2%.