Банк России немного повысил курс доллара
Банк России повысил официальный курс доллара на 26 ноября на 0,15 руб. и установил на отметке 82,31 руб.
Евро подорожал на 0,36 руб. Европейская валюта будет стоить 90,24 руб. Курс юаня повышается второй день подряд. ЦБ установил его на уровне 12,32 руб., прибавив 0,04 руб.
По состоянию на 25 ноября официальный курс доллара составляет 82,17 руб., евро – 89,88 руб., юань – 12,28 руб.
17 ноября Банк России опубликовал данные, согласно которым реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 2,6% по отношению к сентябрю. Индекс номинального курса рубля к юаню снизился на 10,5%, к евро – на 1,3%, а к доллару – на 5,5%.