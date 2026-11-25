Хуснуллин: в России перенесли сроки 75% новых строек по госзаказу
В России сроки реализации 75% новых строительных проектов по государственному заказу перенесены на более поздние даты, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Госдуме.
«У нас непростой бюджет. У нас 75% новых строек в стране снесено вправо. Мы пока не ведем новые стройки, готовимся, делаем технико-экономическое обоснование к новому строительству», – сказал Хуснуллин (цитата по «РИА Новости»).
Вице-премьер призвал сосредоточиться на оптимизации затрат на строительство.
24 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. Доходы бюджета в 2027 г. составят 43,3 трлн руб., расходы – 48,8 трлн руб. Министр финансов России Антон Силуанов назвал бюджет непростым.
9 ноября глава Минстроя России Ирек Файзуллин сообщил о разработке более 40 мер поддержки строительной отрасли. Они направлены в том числе на решение финансовых проблем застройщиков и охватывают не только жилищное строительство, но и другие направления отрасли.