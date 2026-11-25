В Болгарии одобрили план развития топливной инфраструктуры НАТО
Правительство Болгарии одобрило план развития топливной инфраструктуры НАТО на территории страны, сообщила пресс-служба правительства.
Документ предусматривает восстановление и строительство объектов, входящих в систему снабжения Североатлантического альянса топливом. Работы будут проводиться в рамках Программы НАТО по инвестициям в безопасность (NSIP).
Всего план включает три проекта по восстановлению и строительству резервуаров для хранения топлива, а также модернизации сопутствующей инфраструктуры, включая насосные станции, трубопроводы, системы приема и распределения топлива, системы управления и контроля.
Реализация проектов запланирована после 2030 г.
23 ноября Bloomberg сообщил, что стоимость природного газа в Европе резко увеличилась после прогнозов о похолодании. Это усилило давление на запасы, и без того истощенные из-за перебоев с экспортом, вызванных войной между США и Ираном.