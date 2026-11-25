Армия России нанесла удар по теплоэлектростанции в Днепропетровской области
Армия России поразила Криворожскую теплоэлектростанцию в Зеленодольске Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, объект обеспечивал работу предприятий военной промышленности Украины.
В Харькове ВС РФ поразили электроподстанцию 330 кВ. Также поражены электроподстанции в Верхнеднепровском Днепропетровской области (150 кВ) и в Малине Житомирской области (110 кВ). Электроподстанции обеспечивали электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
В Одесской области под удар попали логистические центры «Нерубайское» в населенном пункте Нерубайское и «Блум» в населенном пункте Мирное, Минобороны РФ отметило, что на их территории хранились и распределялись грузы военного назначения для украинской армии.
В населенном пункте Белая Церковь Киевской области поражен логистический терминал «Новая почта» (использовался для хранения грузов двойного назначения, которые украинской армии поставляли западные страны).
Кроме того, российские военные в акватории Черного моря восточнее Одессы поразили сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения для украинской армии.
В ночь на 25 ноября ВС РФ поразили электроподстанцию 330 кВ, которая питала предприятия ВПК Украины, в Запорожской области. В Днепропетровске уничтожены два железнодорожных локомотива, использовавшихся для перевозки вооружения и техники, а в Зеленодольске Днепропетровской области поражена электроподстанция 330 кВ.