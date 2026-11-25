Аэропорты Москвы продолжают принимать рейсы во время снегопада
Московские аэропорты принимают и отправляют рейсы, несмотря на продолжающийся снегопад, объявили в Минтрансе РФ.
На 15:00 мск в «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» выполнено 538 рейсов, задержаны более чем на 2 часа – 40 рейсов, а отменено – 37 рейсов.
«В случае задержек авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82). Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице», – указали в Минтрансе.
Также для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы оснащены необходимыми средствами для борьбы с последствиями непогоды.
24 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москву накроет снегопад массой в 400 Останкинских башен. Снег начался утром 24 ноября и постепенно усиливался. Ночь на 25 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени: температура на метеостанции ВДНХ опустилась до -1,4 градуса.