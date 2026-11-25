24 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москву накроет снегопад массой в 400 Останкинских башен. Снег начался утром 24 ноября и постепенно усиливался. Ночь на 25 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени: температура на метеостанции ВДНХ опустилась до -1,4 градуса.