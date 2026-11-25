Путин: товарооборот России и Брунея превысит $1 млрд в 2026 году
Товарооборот России и Брунея по итогам текущего года будет выше $1 млрд. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом в Кремле.
«У нас развиваются торгово-экономические связи, хотя объем пока скромный, но все-таки тенденции очень хорошие», – отметил российский лидер.
Путин отметил также отметил предпосылки для укрепления торговых отношений между Россией и Брунеем. По его словам, сотрудничество стран в сфере финансов дает возможности развивать контакты по всем линиям.
25 ноября президент РФ встретился с султаном Брунея в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений, расширение политического диалога и торгово-экономического сотрудничества, укрепление связей в сфере культуры и образования.
До этого Путин встречался с султаном Брунея на полях саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 17 июня. Тогда российский лидер отметил положительную динамику двустороннего товарооборота и предложил рассмотреть возможность создания межправительственной комиссии.