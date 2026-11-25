Краснов анонсировал переход судов на платформу «Цифровое правосудие»
Российская судебная система в ближайшее время перейдет с ГАС «Правосудие» на платформу «Цифровое правосудие». Об этом сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на встрече с председателем Верховного суда Лаоса Пхайви Сибуалипхой в Москве. Его слова приводит Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
«Пленум Верховного суда России уже поддержал этот законопроект», – подчеркнул Краснов.
Новая платформа объединит федеральные суды и мировых судей в единое информационное пространство. Она позволит автоматизировать судебные процессы и внедрить технологии искусственного интеллекта. Кроме того, система обеспечит электронный обмен документами между участниками процессов и государственными органами, а также объединит судебное делопроизводство.
24 октября Краснов заявил, что в среднесрочной перспективе доступ к судебным ИИ-сервисам будет предоставлен всем судам России. Он отметил, что это предусмотрено календарным планом внедрения технологий. По словам Краснова, искусственный интеллект поэтапно внедряется в работу судов в пилотном режиме уже более чем в 20 регионах России, среди которых Москва, Амурская, Московская и Вологодская области.
29 сентября Краснов сообщил, что Россия изучает опыт Ирана по внедрению цифровых технологий в судебную и правоохранительную систему. Председатель Верховного суда напомнил, что в РФ реализуется государственный проект «Цифровое правосудие», направленный на дальнейшую цифровизацию судебной системы.