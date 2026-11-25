24 октября Краснов заявил, что в среднесрочной перспективе доступ к судебным ИИ-сервисам будет предоставлен всем судам России. Он отметил, что это предусмотрено календарным планом внедрения технологий. По словам Краснова, искусственный интеллект поэтапно внедряется в работу судов в пилотном режиме уже более чем в 20 регионах России, среди которых Москва, Амурская, Московская и Вологодская области.