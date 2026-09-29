Краснов: Россия изучает опыт Ирана в цифровизации судебной системы

7 сентября Краснов предложил странам БРИКС создать постоянно действующую рабочую группу высших судов по вопросам применения искусственного интеллекта (ИИ) в правосудии. По его словам, в условиях глобальной цифровизации экономики и права особенно полезен взаимообмен передовыми технологическими решениями для использования в судопроизводстве.