Краснов: Россия изучает опыт Ирана в цифровизации судебной системы
Россия изучает опыт Ирана по внедрению цифровых технологий в судебную и правоохранительную систему, сообщил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на встрече с генеральным прокурором Ирана Мохаммадом Мовахеди-Азадом. Его слова приводит Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
По словам Краснова, российская сторона интересуется в том числе развитием электронного правосудия в Иране и работой национальных цифровых программ. В России реализуется государственный проект «Цифровое правосудие», направленный на дальнейшую цифровизацию судебной системы.
Стороны также обсудили развитие сотрудничества между судебными органами двух стран. Краснов отметил, что отношения России и Ирана имеют давнюю дружественную основу.
7 сентября Краснов предложил странам БРИКС создать постоянно действующую рабочую группу высших судов по вопросам применения искусственного интеллекта (ИИ) в правосудии. По его словам, в условиях глобальной цифровизации экономики и права особенно полезен взаимообмен передовыми технологическими решениями для использования в судопроизводстве.