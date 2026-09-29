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Главная / Политика /

Краснов: Россия изучает опыт Ирана в цифровизации судебной системы

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия изучает опыт Ирана по внедрению цифровых технологий в судебную и правоохранительную систему, сообщил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на встрече с генеральным прокурором Ирана Мохаммадом Мовахеди-Азадом. Его слова приводит Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

По словам Краснова, российская сторона интересуется в том числе развитием электронного правосудия в Иране и работой национальных цифровых программ. В России реализуется государственный проект «Цифровое правосудие», направленный на дальнейшую цифровизацию судебной системы.

Стороны также обсудили развитие сотрудничества между судебными органами двух стран. Краснов отметил, что отношения России и Ирана имеют давнюю дружественную основу.

7 сентября Краснов предложил странам БРИКС создать постоянно действующую рабочую группу высших судов по вопросам применения искусственного интеллекта (ИИ) в правосудии. По его словам, в условиях глобальной цифровизации экономики и права особенно полезен взаимообмен передовыми технологическими решениями для использования в судопроизводстве.

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