ВС РФ предложил Индии расширить сотрудничество в сфере цифрового правосудия

ВС РФ предложил Индии расширить сотрудничество в сфере цифрового правосудияПодписанный между странами меморандум предусматривает совместные образовательные и научные проекты
В Верховном суде (ВС) утром 23 июня прошла встреча иностранной делегации. В знаменитом мраморном зале с портретами всех бывших председателей высшей инстанции – нынешний, Игорь Краснов, провел переговоры с своим индийским коллегой Сурьей Кантом. Глава ВС отметил, что Россия и Индия активно взаимодействуют по линии объединения БРИКС и в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
По его словам, в условиях глобальной цифровизации экономики и права особенно полезен взаимообмен передовыми технологическими решениями для использования в судопроизводстве. Например, в России реализуется крупный информационный проект «Правосудие онлайн», с помощью которого все граждане страны имеют возможность электронного доступа к правосудию. «Со своей стороны, мы с интересом наблюдаем за реализацией масштабной инициативы «Цифровая Индия», которая стала основой для глубокой технологической трансформации всей системы судопроизводства в Индии», – сказал Краснов.
Сотрудничество позволит повысить качество судебной защиты прав и свобод граждан в обоих государствах и откроет новую главу в истории отношений между судебными системами, считает российский судья. В знак уважения к гостю Краснов вспомнил слова индийского писателя и общественного деятеля Рабиндраната Тагора: «Вы не сможете пересечь море, просто стоя и вглядываясь в воду».
Кант, в свою очередь, заметил, что Верховные суды России и Индии взаимосопоставимы в своей работе с обществами, характеризующимися значительным многообразием. С его слов, потенциал сотрудничества между судебными структурами крайне велик. Кант поделился в ходе встречи опытом использования в Индии технологий ИИ для технических задач, таких как перевод судебных заседаний на 16 региональных языков. Но предупредил, что для вынесения решений и оценки доказательств использование ИИ недопустимо – для вынесения решений и изучения доказательств по делу ИИ использоваться не может и не должен. Будущее судебной системы – за сохранением общечеловеческих ценностей», – заявил главный судья Индии.
Кульминацией встречи стало подписание меморандума о взаимопонимании. «Этот документ позволит существенно расширить направления нашего сотрудничества, включая обмен лучшими судебными практиками, опытом судоустройства, даст возможность проводить совместные научные и образовательные мероприятия», – отметил Краснов. Он также предложил организовать обмен выездными образовательными визитами, в рамках которых судьи двух стран смогут непосредственно знакомиться с передовыми практиками и подходами. «Ведомости» ознакомились с текстом документа. Первое заседание рабочей группы запланировано в ближайшие три месяца. Как ожидается, после встречи с Красновым индийская судебная делегация отправится в Северную столицу России для участия в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2026 ).
В прошлом году президент России Владимир Путин посещал с рабочим визитом Индию. Там Путин заявил, что очень ценит сложившиеся отношения между странами. По итогам переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди был подписан пакет из 29 документов. Главным из них стала программа развития стратегических направлений экономического сотрудничества до 2030 г. Стороны также договорились о взаимодействии в сферах борьбы с незаконной миграцией, в здравоохранении, обмене предварительной информацией о перемещаемых товарах и транспортных средствах, в подготовке специалистов для работы на судах в полярных водах и ряде других направлений.