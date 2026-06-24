ВС РФ предложил Индии расширить сотрудничество в сфере цифрового правосудия

В прошлом году президент России Владимир Путин посещал с рабочим визитом Индию. Там Путин заявил, что очень ценит сложившиеся отношения между странами. По итогам переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди был подписан пакет из 29 документов. Главным из них стала программа развития стратегических направлений экономического сотрудничества до 2030 г. Стороны также договорились о взаимодействии в сферах борьбы с незаконной миграцией, в здравоохранении, обмене предварительной информацией о перемещаемых товарах и транспортных средствах, в подготовке специалистов для работы на судах в полярных водах и ряде других направлений.