Как прошел государственный визит Владимира Путина в Индию

Как прошел государственный визит Владимира Путина в ИндиюНа переговорах и бизнес-форуме обсуждались как существующие, так и новые сферы сотрудничества двух стран
В основной день государственного визита Владимира Путина в Индию 5 декабря прошли российско-индийские переговоры и пленарная сессия совместного бизнес-форума, в которой президент России принял участие вместе со своим коллегой премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Церемонии встреч
Официальная церемония встречи, которая сопровождает все государственные визиты, проходила перед Президентским дворцом в Нью-Дели. Там Владимира Путина кроме Моди ждала и президент страны Дроупади Мурму. Aurus на площадь прибыл в сопровождении кавалеристов. Сцена вызывала воспоминания о том, что было неделю назад в Бишкеке – тогда президентский автомобиль очень медленно ехал в сопровождении кавалеристов. В Дели, надо признать, кавалерия была пободрее.
У журналистов была своя церемония. Часть «кремлевского пула» отправилась в Хайдарабадский дворец в Нью-Дели, где должны были пройти переговоры. Журналистов заранее предупредили, что с пауэрбанками во дворец не пустят – хотя ожидание могло быть долгим.
Началось все довольно приветливо. Вещи первых в очереди российских журналистов пропускали через ленту досмотра, двое сотрудников быстро изучали сумки. Журналисты проходили дальше.
Но правила ужесточались прямо пропорционально движению очереди. Сначала забирали пауэрбанки, затем – обычные зарядки для телефонов, компьютеров, сигареты и зажигалки, наушники – сначала беспроводные, а потом и проводные. Ближе к концу очереди число вещей, запрещенные к проносу, выросло еще больше – теперь уже нельзя было проносить заколки и резинки для волос, антисептики и гигиенические помады, пудры и расчески. Сотрудники проверяли, к примеру, как пишут шариковые ручки – расписывая их у себя на ладонях. Завершилось все тем, что одну из журналисток отправили на повторный досмотр – вызвали вопросы средства гигиены из косметички.
Пресс-центр в торце дворца неожиданно оказался разделен на женскую и мужскую половины с соответствующими табличками. Причина этого выяснилась довольно быстро – ожидали журналисты в двух небольших комнатах, откуда был вход в уборные. «Трансляции переговоров, значит, не будет», – войдя в помещение, вздохнула одна из журналисток, разрядив обстановку после проверки.
Дворцовые переговоры
Путин же после церемонии встречи отправился к мемориалу Махатмы Ганди. Оставил президент и запись в книге почетных посетителей. Оказалось, что президент России считает, что Ганди «предвосхитил тот новый, более справедливый многополярный миропорядок, который сейчас находится в стадии формирования». Путин сослался на письма Ганди Льву Толстому, в которых тот рассуждал о будущем мира – «свободном от диктата, гегемонии, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения и сотрудничества народов». Такие принципы Россия и Индия отстаивают на международной арене, написал президент.
Оттуда президент уже приехал в Хайдарабадский дворец, где начались переговоры с Моди. В узком составе в переговорах участвовали первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин, посол России в Индии Денис Алипов, министр обороны Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Моди в протокольной части встречи говорил о важности нынешнего визита Путина в Индию, поскольку тот 25 лет назад впервые посетил страну в качестве российского президента: «Для меня лично тоже это важное событие, потому что мы знакомы с вами 25 лет». Отношения же между Индией и Россией являются хорошим примером «для других отношений», подчеркнул Моди. Видимо, премьер-министр имел в виду российско-украинских, поскольку сразу же сказал, что они часто обмениваются мнениями с Путиным по поводу происходящего на Украине: «Это свидетельствует о глубоком доверии между нашими странами».
У Индии в этом вопросе нет нейтральной позиции – она поддерживает все усилия, направленные на установление мира, сказал он.
Путин рассказал, что в неформальной встрече с Моди накануне они обсуждали ситуацию на Украине. Чем больше развиваются Россия и Индия, тем в большем количестве областей идет сотрудничество по новым направлениям – высокие технологии, авиация, космос, искусственный интеллект. Но есть отношения с Индией и «доверительные» – в военно-техническом сотрудничестве, сказал Путин.
Переговоры продолжались два часа, в расширенном составе их проводить не стали. Поэтому члены делегации начали появляться в зале. Индийская безопасность и на этот раз перестраховалась – подходить к членам делегации они не разрешали. Не позволили записывать стендапы, снимать и фотографировать. Репортеры недоумевали, как делать свою работу: в Кремле запрета на общения с членами делегации нет. Поэтому чиновникам оставалось общаться друг с другом – Набиуллиной с министром финансов Антоном Силуановым, Мантурову с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а главе «Роскосмоса» Дмитрию Баканову с министром транспорта Андреем Никитиным.
Итоги переговоров
Итогом переговоров стало подписание программы развития стратегических направлений экономического сотрудничества двух стран до 2030 г. Всего было подписано 29 документов, в том числе и документы о временной трудовой деятельности граждан на территориях двух стран, обмене информацией о товарах и транспортных средствах, которые перемещаются между Россией и Индией и другие.
Путин и Моди выступили с заявлением для прессы. Моди говорил о том, что отношения Индии и России выдержали испытание временем. На переговорах обсуждался конфликт на Украине, и Индия всегда готова помогать мирным усилиям, отметил он. Кроме того Моди заявил, что теракт в Пахалгаме был похож на атаку на «Крокус сити», поэтому он отметил важность борьбы двух стран против терроризма. Премьер рассказал, что в ближайшие время страны начнут дорогу к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп (правда, India Today сообщила, что речь идет не о безвизе, а о бесплатных 30-дневных электронных визах в Россию).
Путин в своем заявлении сказал, что «представляется возможным» вывести торговый оборот между странами на уровень $100 млрд – сейчас он около $64-65 млрд – поэтому и была подписана программа развития экономического сотрудничества. Моди передал список вопросов, которые будут рассмотрены, добавил он. Сейчас ведется работа над соглашением о зоне свободной торговлей между Индией и ЕАЭС. Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и готова в дальнейшем обеспечивать бесперебойную поставку топлива, пообещал Путин. По его словам, Россия помогает в возведении АЭС «Куданкулам» в Индии и готова участвовать в строительстве малых модульных реакторов и плавучих АЭС.
В принятом по итогам переговоров заявлении говорится, что стороны высоко оценивают сотрудничество в энергетике и договорились оперативно решать вопросы в этой сфере, связанные с инвестпроектами, а также «решать различные проблемы, с которыми сталкиваются их инвесторы в энергетическом секторе». Также Россия и Индия договорились ускорить консультации по реализации проекта сооружения новой АЭС с реакторной установкой ВВЭР, по локализации и совместному производству компонентов для сборки АЭС. Поощряться будет совместное производство комплектующих для обслуживания российского вооружения в рамках программы «Делая в Индии» путем передачи технологий и создания совместных предприятий для удовлетворения нужен армии Индии и последующего экспорта в дружественные третьи страны.
Кроме того, Путин пригласил Моди в 2026 г. принять участие в XXIV ежегодном российско-индийском саммите.
Окончание визита
После этого два лидера отправились на российско-индийский бизнес форум, где выступили на пленарном заседании.
Путин в самом начале выступления подчеркнул, что российская делегация приехала в Индию не только, чтобы разговаривать об энергетике, но и показать все возможности сотрудничества. А это могут быть разные направления, которые до сих пор не используются – поэтому российский бизнес на форуме знакомится с индийскими проектами. Президент отдельно отметил торговый профицит в пользу России, поэтому российские предприятия готовы кратно увеличить закупки у Индии разных товаров и услуг.
Моди отметил предстоящее упрощение таможенных процедур за счет использования цифровых технологий. Среди новых возможностей для Индии он назвал разрешение России на экспорт из страны молочных продуктов, готова она поставлять и морепродукты. Вместе страны могут работать и над производством электрических автомобилей, разработкой совместных вакцин и созданием совместной цепочки текстильной промышленности.
Завершался же визит Путина в Индию беседой с президентом Дроупади Мурму и государственным приемом от ее имени в честь визита президента России. «Знаю, что в Индии говорят: вместе пойдем – вместе вырастем. Эти слова очень точно отражают дух, характер и традиции российско-индийских отношений», – сказал Путин в своем выступлении на приеме.