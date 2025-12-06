Как прошел государственный визит Владимира Путина в Индию

Путин и Моди выступили с заявлением для прессы. Моди говорил о том, что отношения Индии и России выдержали испытание временем. На переговорах обсуждался конфликт на Украине, и Индия всегда готова помогать мирным усилиям, отметил он. Кроме того Моди заявил, что теракт в Пахалгаме был похож на атаку на «Крокус сити», поэтому он отметил важность борьбы двух стран против терроризма. Премьер рассказал, что в ближайшие время страны начнут дорогу к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп (правда, India Today сообщила, что речь идет не о безвизе, а о бесплатных 30-дневных электронных визах в Россию).