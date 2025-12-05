Что обсуждали на переговорах в Дели Путин и Моди

Что обсуждали на переговорах в Дели Путин и МодиРоссия и Индия подписали программу развития основных направлений экономического сотрудничества до 2030 года
В Хайдарабадском дворце в Нью-Дели 5 декабря прошли российско-индийские переговоры. До этого Владимир Путин принял участие в церемонии официальной встречи с президентом Индии Дроупади Мурму и премьер-министром Нарендрой Моди, а затем посетил мемориал Махатмы Ганди в комплексе Раджгхат.
Нынешний визит Путина в Индию Моди назвал «имеющим историческое значение», поскольку 25 лет назад тот посетил Индию впервые в качестве российского президента. «Для меня лично тоже это важное событие, потому что мы знакомы с вами 25 лет», – сказал премьер.
Моди заявил, что развитие индийско-российских отношений являются хорошим примером «для других отношений». «Мы регулярно обмениваемся мнениями по поводу Украины. Вы, как истинный друг, рассказываете мне о том, что происходит в этом направлении. Это свидетельствует о глубоком доверии между нашими странами. Это и есть сила, настоящая сила наших отношений», – нашел еще одно доказательство дружбы между собой и Путиным премьер Индии. По его словам, мир переживает много перемен, но «мы должны все работать сообща, для того чтобы работать в этом направлении – для установления мира». Встречаясь с коллегами, Моди говорит им, что у «Индии нет нейтральной позиции» – она поддерживает все усилия, направленные на установлением мира.
Путин поблагодарил Моди за приглашение в Индию и за беседу между ними накануне. «У нас была возможность – и дали мне такую возможность – подробно рассказать о том, что происходит как раз на украинском направлении и что нами предпринимается совместно с некоторыми другими партнерами, в том числе Соединенными Штатами, по вопросу возможного мирного урегулирования этого кризиса», – сказал президент.
По мере развития экономик России и Индии расширяются и возможности сотрудничества по новым направлениям – в сфере высоких технологий, авиации, космоса, искусственного интеллекта, военно-технического сотрудничества. «Наши команды очень хорошо поработали в преддверии этого визита. Подготовлен целый ряд документов солидных. У нас есть возможность на чем-то остановиться, что-то обсудить дополнительно», – завершил Путин свое выступление в протокольной части.
Переговоры между двумя делегациями завершились примерно через два часа. Они в итоге шли только в узком составе, расширенный проводить не стали. В переговорах в узком формате с российской стороны участвовали первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин, посол России в Индии Денис Алипов, министр обороны Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
По итогам переговоров прошла церемония подписания документов, главный из которых – программа развития стратегических направлений экономического сотрудничества двух стран до 2030 г. Кроме того были подписаны документы о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконной миграцией, здравоохранения, обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, которые перемещаются между Россией и Индией, меморандум о подготовке специалистов для работы на судах, которые эксплуатируются в полярных водах. Также было подписано соглашение о намерениях в сфере реализации инвестпроекта по строительству фармацевтического завода в Калужской области между правительством, «Фармсинтез-Калуга» и Фармасьютикалз Интернешнл Прайвит Лимитед и др. Всего подписали 29 документов.
Путин и Моди вышли к прессе и выступили с заявлениями. Моди вновь говорил о том, что отношения Индии и России выдержали испытание временем. На переговорах обсуждался конфликт на Украине, и Индия всегда готова помогать мирным усилиям, отметил он. Кроме того Моди заявил, что теракт в Пахалгаме был похож на атаку на «Крокус сити», поэтому он отметил важность борьбы двух стран против терроризма.
Путин же в своем заявлении сказал, что «представляется возможным» вывести торговый оборот между странами на уровень $100 млрд – сейчас он около $64-65 млрд – поэтому и была подписана программа развития экономического сотрудничества. Моди передал ряд список вопросов, которые будут рассмотрены, добавил он. Кроме того сейчас ведется работа над соглашением о зоне свободной торговлей между Индией и ЕАЭС. Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и готова в дальнейшем обеспечивать бесперебойную поставку топлива, пообещал Путин. По его словам, Россия помогает в возведении АЭС «Куданкулам» в Индии и готова участвовать в строительстве малых модульных реакторов и плавучих АЭС.
После переговоров Путин и Моди должны выступить на пленарном заседании российско-индийского форума. После этого президент России примет участие в открытии телеканала RT India, встретится с президентом Индии и примет участие в государственном приеме.