Что обсуждали на переговорах в Дели Путин и Моди

Моди заявил, что развитие индийско-российских отношений являются хорошим примером «для других отношений». «Мы регулярно обмениваемся мнениями по поводу Украины. Вы, как истинный друг, рассказываете мне о том, что происходит в этом направлении. Это свидетельствует о глубоком доверии между нашими странами. Это и есть сила, настоящая сила наших отношений», – нашел еще одно доказательство дружбы между собой и Путиным премьер Индии. По его словам, мир переживает много перемен, но «мы должны все работать сообща, для того чтобы работать в этом направлении – для установления мира». Встречаясь с коллегами, Моди говорит им, что у «Индии нет нейтральной позиции» – она поддерживает все усилия, направленные на установлением мира.