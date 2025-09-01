Как в Китае встретились Владимир Путин и Нарендра Моди

Моди тоже обратился к Путину как к дорогому другу. «Каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам, – сказал он. – Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1 млрд и 400 млн жителей Индии с нетерпением вас ждут у нас для 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами». По его словам, это свидетельствует, каким глубоким является партнерство между странами. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия «вместе шли плечом к плечу», добавил он.