Как в Китае встретились Владимир Путин и Нарендра Моди

Как в Китае встретились Владимир Путин и Нарендра МодиДо встречи в составе делегаций лидеры России и Индии почти час общались тет-а-тет
После заседания саммита ШОС в Тяньцзине 1 сентября у Владимира Путина состоялись переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидер Индии приехал в Китай впервые за семь лет. Причем переговоры начались почти сразу после саммита ШОС. Саммит завершился чуть позже полудня. До российской резиденции в Тяньцзине в отеле The Ritz Carlton Владимир Путин и Нарендра Моди ехали на Aurus российского президента. Фотографию из автомобиля премьер Индии опубликовал в соцсети X. «После заседания саммита ШОС мы с президентом Путиным вместе отправились к месту нашей двусторонней встречи. Беседы с ним всегда содержательны», – написал Моди.
На переговоры приехали члены российской и индийской делегаций, а глав государств все не было. Журналисты ждали двух лидеров более 40 минут – все это время Путин и Моди общались в машине. К этому моменту в отель уже стали подъезжать турецкие журналисты – после встречи с Моди у Путина запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Наконец Путин и Моди вошли в отель, присоединились к членам делегаций и начались переговоры. Президент России начал с символичности того, что встреча проходит на саммите ШОС – организации, которая позволяет объединять усилия Глобального Юга и Востока по созданию равной и неделимой архитектуры безопасности в Евразии. Путин назвал Моди дорогим другом. Он напомнил, что в декабре этого года исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, согласно которому отношения между Россией и Индией вышли на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. «Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения – дружеские, доверительные, это фундамент для развития наших отношений в будущем», – сказал Путин, добавив, что эти отношения поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран.
Моди тоже обратился к Путину как к дорогому другу. «Каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам, – сказал он. – Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1 млрд и 400 млн жителей Индии с нетерпением вас ждут у нас для 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами». По его словам, это свидетельствует, каким глубоким является партнерство между странами. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия «вместе шли плечом к плечу», добавил он.
«По теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно приложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира», – сказал Моди. После этого беседу закрыли для СМИ. Переговоры уже в резиденции продлились около часа.
С российской стороны в переговорах участвовали глава МИДа Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук, замруководители администрации президента Максим Орешкин и Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, бизнесмен Андрей Гурьев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, председатель правления ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, замгендиректора «Роскосмоса» Сергей Савельев.
Как раз перед переговорами Путина и Моди издания India Today и Axios со ссылкой на источники сообщили, что США призвали Европу ввести против Индии пошлины по их примеру. Дополнительные 25%-ные пошлины США на импорт из Индии вступили в силу 27 августа. В общей сложности ставка для Индии теперь составляет 50%.
После встречи с Моди у Путина состоятся переговоры с Эрдоганом, затем он примет участие во встрече ШОС+ и проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Будет и ряд встреч «на ногах», в частности с премьер-министром Камбоджи Хуном Манете и премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шарма Оли.