Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Моди призвал искать пути для завершения конфликта на Украине

Ведомости

Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта на Украине и установления мира. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно», – подчеркнул Моди.

Он добавил, что регулярно обменивается с Путиным мнениями по урегулированию российско-украинского конфликта.

Моди заявил, что ему всегда приятны встречи с Путиным

Политика / Международные отношения

Предыдущий разговор Путина и Моди прошел 18 августа. Тогда стороны говорили по телефону. Индийский премьер-министр поблагодарил президента России за то, что он поделился впечатлениями о встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже 15 августа. Моди подчеркнул, что Индия призывает к урегулированию конфликта на Украине и поддерживает все усилия в этом направлении. Он также выразил надежду на продолжение контактов с Путиным.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с Моди. По его словам, Индия выразила готовность передать «ответный сигнал» России по урегулированию конфликта во время встреч на полях саммита ШОС.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных