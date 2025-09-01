Моди призвал искать пути для завершения конфликта на Украине
Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта на Украине и установления мира. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно», – подчеркнул Моди.
Он добавил, что регулярно обменивается с Путиным мнениями по урегулированию российско-украинского конфликта.
Предыдущий разговор Путина и Моди прошел 18 августа. Тогда стороны говорили по телефону. Индийский премьер-министр поблагодарил президента России за то, что он поделился впечатлениями о встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже 15 августа. Моди подчеркнул, что Индия призывает к урегулированию конфликта на Украине и поддерживает все усилия в этом направлении. Он также выразил надежду на продолжение контактов с Путиным.
30 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с Моди. По его словам, Индия выразила готовность передать «ответный сигнал» России по урегулированию конфликта во время встреч на полях саммита ШОС.