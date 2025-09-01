Моди призвал искать пути для завершения конфликта на Украине

Предыдущий разговор Путина и Моди прошел 18 августа. Тогда стороны говорили по телефону. Индийский премьер-министр поблагодарил президента России за то, что он поделился впечатлениями о встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже 15 августа. Моди подчеркнул, что Индия призывает к урегулированию конфликта на Украине и поддерживает все усилия в этом направлении. Он также выразил надежду на продолжение контактов с Путиным.