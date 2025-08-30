Газета
Политика

Зеленский заявил о готовности Индии передать России «сигнал» на саммите ШОС

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в котором Дели выразил готовность передать «ответный сигнал» России и другим лидерам во время встреч на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский президент также проинформировал премьера Индии о переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне с участием европейских лидеров. Киев подтвердил готовность к встрече с «российским руководителем», указал Зеленский. Он добавил, что за последние почти две недели Москва не дала ни одного положительного сигнала по этому вопросу.

«Мы скоординировали наши позиции перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества. Окончание этой войны должно начаться с безусловного прекращения огня, с требуемой тишины. <...> Индия готова приложить необходимые усилия и передать ответный сигнал России и другим лидерам во время встреч на полях саммита», – написал Зеленский.

О чем рассказал Путин в интервью агентству «Синьхуа» перед визитом в Китай

Политика / Международные отношения

По его словам, стороны обсудили в разговоре и двусторонние отношения, подготовку к обмену визитами и проведение заседания совместной межправительственной комиссии. Зеленский в публикации выразил надежду на встречу с премьер-министром Индии в ближайшее время.

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите ШОС, который будет проходить в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В преддверии визита в КНР Путин дал письменное интервью китайскому агентству «Cиньхуа». В нем он затронул темы значения ШОС и БРИКС на евразийском пространстве, торговых связей с Китаем, мировой экономики и проч. Глава государства проведет в Китае четыре дня – с 31 августа по 4 сентября.

