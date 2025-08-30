Зеленский заявил о готовности Индии передать России «сигнал» на саммите ШОС

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите ШОС, который будет проходить в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В преддверии визита в КНР Путин дал письменное интервью китайскому агентству «Cиньхуа». В нем он затронул темы значения ШОС и БРИКС на евразийском пространстве, торговых связей с Китаем, мировой экономики и проч. Глава государства проведет в Китае четыре дня – с 31 августа по 4 сентября.