Путин обсудил с Моди итоги встречи с Трампом на Аляске
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В соцсети Х он поблагодарил российского лидера за звонок и за то, что тот поделился впечатлениями о недавней встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.
«Индия неизменно призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине и поддерживает все усилия в этом направлении», – написал Моди, выразив надежду на продолжение контактов.
До этого сообщалось, что Путин также провел беседу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, рассказав ему об итогах переговоров на Аляске. В Кремле сообщали, что Рахмон поддержал российские решения по продвижению процесса урегулирования.
15 августа Путин поздравил руководство Индии с Днем независимости. Тогда он подчеркнул особое значение стратегического партнерства с Нью-Дели и выразил уверенность, что совместными усилиями страны смогут и дальше развивать конструктивное сотрудничество по ключевым направлениям.