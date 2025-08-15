Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем независимости

Путин отметил, что российские власти дорожат отношениями особо привилегированного стратегического партнерства с Индией. Глава государства также выразил уверенность в том, что совместными усилиями страны будут и дальше «всемерно наращивать конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях».