Bloomberg назвал темы обсуждения индийской делегации во время визита в РФ
Одной из тем обсуждения в ходе визита индийской делегации в Россию станет торговля в рупиях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Собеседник агентства рассказал, что представители Индии посетят Москву 20-21 августа. По его словам, в ходе визита Нью-Дели также обсудит соглашение о свободной торговле со странами Евразийского экономического союза.
Источник Bloomberg назвал такой выбор тем «еще одним признаком того, что Индия углубляет связи с партнерами по БРИКС после введения президентом США Дональдом Трампом тарифов».
Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев во время брифинга 13 августа заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 августа встретится в Москве с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Ожидается, что стороны обсудят двустороннюю повестку и вопросы взаимодействия в международных форматах.
Визит индийского министра приурочен к участию в 26-й сессии межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, рассказал Фадеев.