Индия пригрозила ответом на пошлины Трампа
Нью-Дели ответит на 50%-ные пошлины президента США Дональда Трампа. Об этом заявили в МИД Индии.
«Атаки на Индию необоснованны и неразумны. Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности», – говорится в заявлении (цитата по The Times of India).
В индийском ведомстве указали на «двойные стандарты» западных стран. По заявлению Нью-Дели, США и ЕС продолжают торговлю с Россией, при этом оказывая давление на Индию за сотрудничество с Москвой.
6 августа Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. С учетом введенной с августа пошлины на индийские товары общий тариф составит 50%.
Трамп пояснил, что ввел пошлины в связи с тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из РФ». Президент США заявил, что расценивает покупку российской нефти как финансирование боевых действий на Украине. Тарифы будут действовать на товары, поставленные со складов через 21 день после подписания документа.