Индия пригрозила ответом на пошлины Трампа

Трамп пояснил, что ввел пошлины в связи с тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из РФ». Президент США заявил, что расценивает покупку российской нефти как финансирование боевых действий на Украине. Тарифы будут действовать на товары, поставленные со складов через 21 день после подписания документа.