Трамп объявил о дополнительной пошлине в 25% для Индии за покупку нефти в РФ

Американский лидер ранее также потребовал, чтобы Россия и Украина урегулировали конфликт за 10 дней, к 8 августа. Иначе американский лидер может ввести санкции и пошлины в 100% как против России, так и против ее торговых партнеров – Индии, Китая и Бразилии.