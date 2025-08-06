Трамп объявил о дополнительной пошлине в 25% для Индии за покупку нефти в РФ

Трамп объявил о дополнительной пошлине в 25% для Индии за покупку нефти в РФБелый дом может расширить эту меру на других партнеров Москвы
Президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти (общий тариф составит 50%). Его указ опубликован на сайте Белого дома. Также он предупредил, что США могут расширить эти меры и на других торговых партнеров России.
В указе Трампа говорится, что такое решение было принято в связи с тем, что РФ якобы прилагает усилия для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины, а также якобы продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.
Трамп также пояснил, что он ввел пошлины в связи с тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из РФ».
Тарифы будут действовать на товары, поставленные со складов через 21 день после подписания документа.
С 1 августа вступил в силу указ Трампа, который предусматривает введение торговых пошлин на товары из 69 стран и территорий. Индия столкнулась со ставкой в 25%. Вместе с новым тарифом Трамп пригрозил Нью-Дели штрафами за покупку российской нефти. Президент США заявил, что расценивает покупку российской нефти как финансирование боевых действий на Украине.
Американский лидер ранее также потребовал, чтобы Россия и Украина урегулировали конфликт за 10 дней, к 8 августа. Иначе американский лидер может ввести санкции и пошлины в 100% как против России, так и против ее торговых партнеров – Индии, Китая и Бразилии.