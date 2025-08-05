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Госдеп подтвердил визит Уиткоффа в Россию

Детали поездки в ведомстве не раскрыли
Людмила Чернова
Al Drago / TASS
Al Drago / TASS

Вашингтон подтвердил визит спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе, отказавшись раскрыть детали. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс в ходе пресс-брифинга.

«Президент, разумеется, отметил, что спецпосланник Уиткофф на этой неделе поедет в Россию, так что мы можем подтвердить это с этой трибуны… У меня нет для вас других деталей», – сказал Брюс.

Она также отметила, что, хотя президент выражает недовольство действиями России, он по-прежнему придерживается курса на дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

Уиткофф приедет в Москву 6 или 7 августа – впервые с апреля.

Об этом 4 августа заявил сам Трамп, общаясь с журналистами. В Кремле подтвердили намерение принять спецпосланника Трампа на текущей неделе. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве и всегда рады контактам», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

ТАСС со ссылкой на источник называл датой визита Уиткоффа 6 августа. Хотя его поездка еще до начала обрастала противоречивыми сведениями. Сначала Трамп заявил, что Уиткофф прибудет в Москву после посещения им Израиля и сектора Газа (31 июля – 2 августа). 3 августа постпред США в НАТО Мэтью Уитакер сказал, что Уиткофф уже якобы в Москве. Это дало повод СМИ счесть началом визита 4 августа. А украинские издания Kyiv Post и «Суспiльне» со ссылкой на источники сообщили, что скоро возможен визит в Киев другого спецпосланника Трампа – Кита Келлога.

Уиткофф последний раз приезжал в Москву в апреле, он встречался с президентом России Владимиром Путиным. После этого начались прямые переговоры России и Украины – прошло три раунда, обсуждали гуманитарные вопросы и условия перемирия. Киев требует немедленного прекращения огня, Москва – только при ряде условий. Киев добивается встречи Зеленского с Путиным в августе, но Москва считает ее пока преждевременной.

В июле Трамп раскритиковал отсутствие прогресса и пригрозил 100% пошлинами на нефть из России – сначала через 50 дней, затем через 10. Путин не ответил напрямую, но отметил, что разочарования бывают из-за завышенных ожиданий. По его словам, Москва готова подождать, если Киев не готов к переговорам. Эксперт Павел Кошкин считает, что риторика и ультиматумы могут быть последней попыткой договориться – возможно, в Москве обсудят встречу Путина, Трампа и Зеленского. Без прогресса после нее эскалация станет неизбежной.

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