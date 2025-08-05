Госдеп подтвердил визит Уиткоффа в Россию

ТАСС со ссылкой на источник называл датой визита Уиткоффа 6 августа. Хотя его поездка еще до начала обрастала противоречивыми сведениями. Сначала Трамп заявил, что Уиткофф прибудет в Москву после посещения им Израиля и сектора Газа (31 июля – 2 августа). 3 августа постпред США в НАТО Мэтью Уитакер сказал, что Уиткофф уже якобы в Москве. Это дало повод СМИ счесть началом визита 4 августа. А украинские издания Kyiv Post и «Суспiльне» со ссылкой на источники сообщили, что скоро возможен визит в Киев другого спецпосланника Трампа – Кита Келлога.