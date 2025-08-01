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Главная / Экономика /

Что известно о новых пошлинах Трампа

Тарифы затронут 69 стран и территорий
Максим Цуланов
Mark Schiefelbein / AP Photo
Mark Schiefelbein / AP Photo

С 1 августа вступает в силу указ президента Дональда Трампа о торговых пошлинах со странами – партнерами США. Дополнительные ставки установлены в диапазоне от 10% до 41%. С апреля этого года, когда Трамп объявил о пошлинах для десятка стран, но отложил это решение до августа, «многое произошло», отмечает Белый дом. Ряд стран заключили торговые соглашения с Вашингтоном, некоторые предложили условия, с которыми Трамп не согласился. Трамп распорядился в связи с этим изменить условия от 2 апреля.

Обновленный перечень включает 69 стран и территорий. Базовая ставка – 10%, максимальная – 41%. Минимальный уровень пошлин установлен для трех стран и территорий: Бразилии, Великобритании и британской заморской территории Фолклендские острова. С пошлиной в 41% столкнулась только Сирия.

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Другие высокие ставки: Мьянма (40%), Лаос (40%), Швейцария (39%), Ирак (35%), Сербия (35%), Алжир, Босния и Герцеговина, Ливия, ЮАР (по 30%). Со ставками в 25% столкнулись: Бруней, Индия, Казахстан, Молдавия, Тунис.

Больше всего стран с дополнительными ставками в 15% – в перечне 42 наименования. Такой уровень установлен для: Израиля, Японии, Исландии, Эквадора, Мозамбика, Афганистана, Боливии, Зимбабве, Венесуэлы, Турции и др. Пошлина в 15% введена и для Евросоюза, с которым США удалось достичь торгового соглашения 27 июля.

Уровень ставок определяется в зависимости от торгового дефицита США с другими странами. Bloomberg определил три группы в таблице ставок: уровень 10% установлен для стран, с которыми у США положительный баланс торговли товарами; 15% – для стран с заключенными торговыми соглашениями или небольшим торговым дефицитом с США; выше 15% – для стран без соглашения с США и с большим дефицитом торговли товарами.

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Исключением стали Китай, Мексика и Канада. Вашингтон и Пекин ведут переговоры по торговому соглашению, в связи с чем США продлили отсрочку пошлин на 90 дней. Аналогичное решение принято в отношении Мексики. Канаду затронул отдельный указ – Вашингтон повысил тарифы для соседней страны с 25% до 35%.

Россия и Украина в перечень не включены. В июле президент США установил сначала 50-дневный, а затем 10-дневный дедлайн для мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Если за этот срок ситуация не изменится, Вашингтон введет против Москвы пошлины, санкции или другие меры. 31 июля Трамп уточнил, что ожидает мира между Россией и Украиной к 8 августа.

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