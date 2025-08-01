Что известно о новых пошлинах Трампа

С 1 августа вступает в силу указ президента Дональда Трампа о торговых пошлинах со странами – партнерами США. Дополнительные ставки установлены в диапазоне от 10% до 41%. С апреля этого года, когда Трамп объявил о пошлинах для десятка стран, но отложил это решение до августа, «многое произошло», отмечает Белый дом. Ряд стран заключили торговые соглашения с Вашингтоном, некоторые предложили условия, с которыми Трамп не согласился. Трамп распорядился в связи с этим изменить условия от 2 апреля.