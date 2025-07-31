Трамп хочет добиться мира между Россией и Украиной к 8 августа

28 июля Трамп объявил, что решил сократить срок своего мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней, так как не видит прогресса в урегулировании на Украине. Если за этот срок ситуация не изменится, Вашингтон, по его словам, введет пошлины, рестрикции или другие меры. Какие именно – не известно. Когда Трамп ставил свой 50-дневный ультиматум, он пригрозил пошлинами в 100% российским торговым партнерам. В частности Индии и Китаю.