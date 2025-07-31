Трамп хочет добиться мира между Россией и Украиной к 8 августа

Трамп хочет добиться мира между Россией и Украиной к 8 августаСША готовы пойти на дополнительные меры ради соглашения
Президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной до 8 августа. Об этом представители США сообщили Совету Безопасности ООН в четверг, сообщает агентство Reuters.
«И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и установлении прочного мира. Пришло время заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира», – заявил во время выступления заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли.
28 июля Трамп объявил, что решил сократить срок своего мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней, так как не видит прогресса в урегулировании на Украине. Если за этот срок ситуация не изменится, Вашингтон, по его словам, введет пошлины, рестрикции или другие меры. Какие именно – не известно. Когда Трамп ставил свой 50-дневный ультиматум, он пригрозил пошлинами в 100% российским торговым партнерам. В частности Индии и Китаю.
30 июня Трамп признался журналистам, что не уверен в эффективности своей стратегии. Он также добавил, что со стороны России так и не последовало никакого ответа после объявления нового дедлайна.
В Кремле прямо на угрозы Трампа не отвечали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил лишь, что Москва приняла позицию американского лидера к сведению. Также он отмечал, что Россия уже выработала иммунитет к санкциям.