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Трамп объяснил перенос крайнего срока по урегулированию конфликта на Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объяснил, что намерен перенести дедлайн по украинскому конфликту на более ранний срок, поскольку, по его словам, нет смысла ждать дольше. Об этом он заявил в интервью газете New York Post.

«Я собираюсь перенести дедлайн на более ранний срок, потому что нет смысла так долго ждать», – сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что по истечении этого срока США введут санкции, либо примут другие меры. «Это крайний срок, и после него мы либо введем санкции, либо пошлины, либо что-то еще», – сказал он.

Трамп отметил, что исход конфликта на Украине остается неопределенным. «Пока не ясно. Посмотрим, что будет. Посмотрим, как все пойдет. Хотя у нас были хорошие разговоры [с президентом РФ Владимиром Путиным], за ними последовали очень плохие события», – добавил он.

29 июля Трамп заявил, что с этого дня у России есть 10 дней на достижение сделки по прекращению огня на Украине. Он также отметил, что не получил никакого ответа от России с того момента, как объявил о новом дедлайне.

29 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению заявление Трампа о сокращении сроков урегулирования конфликта на Украине.

28 июля Трамп объявил, что не видит прогресса в урегулировании на Украине и принял решение сократить срок своего мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней. Американский глава добавил, что больше не заинтересован в переговорах с президентом России.

14 июля президент США заявил, что если до 3 сентября конфликт на Украине не будет урегулирован, то он введет «очень жесткие» пошлины против России и торговых партнеров страны. Речь шла по меньшей мере о 100%-ных тарифах.

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