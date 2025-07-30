Трамп не уверен, что его стратегия сработает в отношении РФ
Президент США Дональд Трамп выразил неуверенность, что его угрозы финансовыми санкциями сработают в отношении России, пишет The New York Times.
«Не знаю, повлияет ли это на Россию. <...> Мы собираемся ввести пошлины и другие меры. Это может повлиять на нее, а может и нет», – сказал Трамп, выступая перед журналистами на борту президентского самолета.
28 июля американский лидер сообщил, что не видит продвижения в прогрессе урегулирования на Украине и решил сократить срок своего «ультиматума» по Украине с 50 до 10–12 дней. По его словам, если прогресс не будет достигнут, США примут меры – введут санкции, пошлины или другие ограничения.
Он добавил, что будущее конфликта остается неопределенным.
«Пока не ясно. Посмотрим, что будет. Посмотрим, как все пойдет», – сказал Трамп.
На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле приняли к сведению заявление лидера США о сокращении сроков урегулирования конфликта на Украине.