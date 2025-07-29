Кремль принял к сведению новый срок ультиматума Трампа

Кремль принял к сведению новый срок ультиматума ТрампаПрезидент США отвел на мирное урегулирование 10–12 дней
В Кремле приняли к сведению заявление президента США Дональда Трампа о сокращении сроков урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Продолжается специальная военная операция. И мы по-прежнему также сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования», – подчеркнул он.
На вопрос, как Кремль относится к словам Трампа, что он больше не заинтересован в контактах с президентом России Владимиром Путиным, Песков ответил: «Здесь я бы, честно говоря, хотел бы избежать каких-то оценок».
28 июля Трамп объявил, что не видит прогресса в урегулировании на Украине и принял решение сократить срок своего мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней. Американский глава добавил, что больше не заинтересован в переговорах с президентом России.
14 июля президент США заявил, что если до 3 сентября конфликт на Украине не будет урегулирован, то он введет «очень жесткие» пошлины против России и торговых партнеров страны. Речь шла по меньшей мере о 100%-ных тарифах.