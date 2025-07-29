США сократили срок на достижение мирного соглашения России с Украиной

США сократили срок на достижение мирного соглашения России с УкраинойК такому решению президента Дональда Трампа привело отсутствие большого прогресса в процессе урегулирования конфликта
Президент США Дональд Трамп днем 28 июля сообщил, что Белый дом меняет условия выдвинутого им ранее ультиматума по заключению «сделки» по Украине при угрозе введения 100%-ных вторичных пошлин против Москвы и ее торговых партнеров. Трамп сказал, что теперь отводит на это 10–12 дней, т. е. в целом сроки урезаются вдвое с изначальных 50 дней, о которых он объявил 14 июля (тогда примерный дедлайн выпадал на 3 сентября).
«Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса», – заявил американский президент в Шотландии на встрече с британским премьер-министром Киром Стармером. Трамп анонсировал также отдельное «официальное» заявление по новым срокам. Американо-британские переговоры проходили в гольф-клубе Трампа недалеко от г. Абердина, где лидеры помимо вопросов двустороннего сотрудничества обсудили и украинский конфликт.
США усиливают давление на Россию, вероятно, под влиянием Европы, полагает научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. По его мнению, европейцы могли уговорить Трампа, после того как американцы накануне заключили торговое соглашение с ЕС, снизившее напряженность между ними.
До начала переговоров со Стармером Трамп сообщил журналистам, что разговаривал с Владимиром Путиным четыре или пять раз (официально с момента начала второго срока Трампа созвонов было шесть. – «Ведомости»), но российские военные после этого стреляли по Украине. Подобные действия и стали, по утверждению президента США, причиной пересмотра сроков его ультиматума.
В Кремле на заявление Трампа оперативно не отреагировали. Ранее ультиматум там называли «весьма серьезным» и обещали проанализировать. При этом, по мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Киев рассматривает слова Трампа «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению боевых действий».
Трамп также добавил без дополнительных пояснений, что если в течение отведенного им срока так и не будет достигнуто соглашения, то США введут «вторичные санкции» против России. Если ориентироваться на предыдущие угрозы, то они, вероятнее всего, по своей сути будут затрагивать интересы ее торговых партнеров. 14 июля Трамп также говорил, что речь идет о 100%-ных пошлинах, тоже, впрочем, не конкретизируя детали.
По истечении срока ультиматума Трамп вряд ли введет 100%-ные пошлины против третьих стран, включая Китай, с которым Вашингтон пытается разрешить торговые противоречия, считает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Своими угрозами президент США хочет заполнить инфопространство, добиваясь выгодного для себя развития ситуации, полагает эксперт: «Трампа злит невозможность быть «миротворцем», пока и Москва, и Киев «гнут свою линию» без перспектив скорого окончания боевых действий».
Как считает Сокольщик, анонсированные пошлины против России и ее партнеров представляют «средний риск» для них: они могут быть чувствительными, но обход, вероятно, можно будет найти. Тем не менее Москва все еще заинтересована в диалоге с Вашингтоном, отстаивая свои интересы на украинском треке, так как это дает шанс таким образом нивелировать риски, заключил эксперт.
С 16 мая Россия и Украина провели в Стамбуле три раунда прямых переговоров – первых с весны 2022 г. На последней встрече 23 июля, шедшей около 40 минут, стороны договорились об очередном обмене военнопленными, гражданскими и телами погибших солдат. Кроме того, Россия предложила сформировать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но реакции на эту инициативу из Киева до сих пор не поступило, сказал Песков 28 июля.
Сокольщик призывает учитывать и внутриполитический фактор США: на Трампа давят как ястребы из республиканской партии, так и представители ВПК, заинтересованные в продолжении конфликта. Уменьшение сроков ультиматума – очередной ход Трампа в его политической торговле, считает научный руководитель РСМД Андрей Кортунов. Но Белый дом, отмечает эксперт, не сможет бесконечно прибегать к таким инструментам.
Трамп надеется ускорить мирное урегулирование конфликта на Украине, вероятно, в надежде на встречу лидеров государств, говорит Кортунов. «Теоретически наиболее плодотворной могла бы быть встреча в трехстороннем формате – между Путиным, Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Присоединение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и французского лидера Эмманюэля Макрона вряд ли принесло бы какую-то пользу в дипломатическом прорыве», – полагает эксперт.