США сократили срок на достижение мирного соглашения России с Украиной

Трамп также добавил без дополнительных пояснений, что если в течение отведенного им срока так и не будет достигнуто соглашения, то США введут «вторичные санкции» против России. Если ориентироваться на предыдущие угрозы, то они, вероятнее всего, по своей сути будут затрагивать интересы ее торговых партнеров. 14 июля Трамп также говорил, что речь идет о 100%-ных пошлинах, тоже, впрочем, не конкретизируя детали.