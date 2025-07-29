Насколько велики уступки Евросоюза в его торговой сделке с Трампом

Трамп и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявили о достижении рамочного соглашения по пошлинам вечером 27 июля. США вместо обещанных с 1 августа при отсутствии сделки 30%-ного тарифа теперь будут взимать 15%-ную пошлину с большинства европейских товаров, кроме стали и алюминия. Они продолжают подпадать под 50%-ные пошлины, заверил Трамп. При этом фон дер Ляйен сказала, что эту ставку уменьшат, разработав систему квот. Она же отмечала, что стороны еще окончательно не согласовали итоговые пошлины на алкоголь. Трамп заявил, что пошлины коснутся «автомобилей и остального», но не фармацевтических товаров и металлов. Позднее американские чиновники поясняли, что стороны договорились о 15%-ной ставке на фармпродукцию из ЕС, даже если при расследовании по разделу 232 закона США о расширении торговли будет установлен секторальный тариф. При этом фарма – одна из важнейших позиций европейского экспорта на американский рынок.