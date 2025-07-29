Насколько велики уступки Евросоюза в его торговой сделке с Трампом

Насколько велики уступки Евросоюза в его торговой сделке с ТрампомЗа снижение тарифов с 30 до 15% ЕС должен закупить СПГ в США, нарастить туда инвестиции и открыть свои рынки
Озвученные президентом США Дональдом Трампом условия достигнутой 27 июля с Евросоюзом (ЕС) «самой большой сделки» вызвали бурные дискуссии внутри этого блока о том, как были учтены интересы сторон. Министр Франции по европейским вопросам Бенжамен Хаддад 28 июля подчеркнул в своем Х, что сделка привносит временную стабильность, но выглядит «несбалансированной». Премьер Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости узнать детали, которые пока не предоставлены.
Испанский премьер Педро Санчес поддержал сделку, но признался, что делает это «без всякого энтузиазма». По его словам, Европа должна вынести из этих переговоров с Трампом урок для достижения более выгодных торговых соглашений. А вот еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что сделка между США и европейским объединением открывает возможности для углубления сотрудничества и стабилизирует экономическую ситуацию. Он также выразил надежду, что эти договоренности станут основой для еще более масштабного торгового соглашения между ЕС и США в будущем.
Трамп и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявили о достижении рамочного соглашения по пошлинам вечером 27 июля. США вместо обещанных с 1 августа при отсутствии сделки 30%-ного тарифа теперь будут взимать 15%-ную пошлину с большинства европейских товаров, кроме стали и алюминия. Они продолжают подпадать под 50%-ные пошлины, заверил Трамп. При этом фон дер Ляйен сказала, что эту ставку уменьшат, разработав систему квот. Она же отмечала, что стороны еще окончательно не согласовали итоговые пошлины на алкоголь. Трамп заявил, что пошлины коснутся «автомобилей и остального», но не фармацевтических товаров и металлов. Позднее американские чиновники поясняли, что стороны договорились о 15%-ной ставке на фармпродукцию из ЕС, даже если при расследовании по разделу 232 закона США о расширении торговли будет установлен секторальный тариф. При этом фарма – одна из важнейших позиций европейского экспорта на американский рынок.
По словам Трампа, европейцы обязались инвестировать в экономику США $600 млрд, увеличат закупки товаров от вооружений до энергоресурсов, включая нефть и сжиженный природный газ (СПГ). Их ЕС обещал закупить на $750 млрд за три года. По словам Трампа, все страны ЕС откроют рынки для торговли с США и не будут облагать пошлинами их продукцию. Брюссель и Вашингтон договорились о взаимном обнулении пошлин на ряд позиций, включая авиазапчасти, часть агропродукции, полупроводниковые приборы и некоторые химикаты, говорится на сайте ЕК. В заявлении фон дер Ляйен зафиксировано намерение расширять этот список. По данным управления торгпреда США, в 2024 г. товарооборот с ЕС составил $975 млрд.
Фон дер Ляйен также сделала еще одно громкое заявление, напрямую привязав сделку с США к стремлению заменить российские энергоресурсы, включая СПГ. Институт энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) фиксировал падение общего импорта СПГ в Европу (включая Турцию, Великобританию, ЕС и Норвегию) в 2024 г. на 19% по сравнению с 2023 г. – до менее 150 млрд куб. м. За это время США поставили 62,8 млрд куб. м, а Россия – 21,8 млрд.
Закупка ЕС на $750 млрд углеводородов у США за три ближайших года нереальна, сошлись опрошенные «Ведомостями» эксперты. По данным Eurostat, в 2024 г. ЕС купил у США их на 76,9 млрд евро – треть от оговоренного новой сделкой. «Видимо, пункт об СПГ нужен был США, чтобы приукрасить результаты, раз 30%-ной ставки достичь не удалось», – считает эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. ЕС нужно будет вкладываться в СПГ-терминалы, а США – расширять производство, отмечает ведущий эксперт анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Ирина Ипатова. «Вряд ли выйдет полностью убрать из ЕС сырье из России: его отсутствие вызовет дефицит и рост цен», – считает она.
Сделка во многом вредит интересам ЕС: она ускоряет привязывание к США в энергетике, ухудшает конкурентоспособность блока, ведет к оттоку инвестиций и «несимметрична». Но выбор был, говорят эксперты, «между плохим и очень плохим сценарием». Сделка минимизирует потери партнеров США от их курса, отмечает глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По мнению Ипатовой, ответ Брюсселя грозил ростом цен в самом ЕС. На контрмеры там не решились, ведь ЕС более экспортоориентирован, а 17% поставок идут в США без шансов замены, подчеркивает Беленькая.
В ожидании главной сделки
При этом, говорит Ипатова, для европейского автопрома условия смягчились: его продукция получит не 25%, как все «иностранцы» (кроме Японии. – «Ведомости»), а 15%. Немецкая ассоциация автоиндустрии (VDA) назвала сделку «фундаментально позитивной». Акции BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Stellantis, Anheuser-Busch упали на 1–2% 28 июля.
Bloomberg Economics оценивает потенциальный ущерб ЕС от сделки в 0,4% ВВП, а тарифная ставка 15% – посередине между базовым и жестким сценарием ЕЦБ. Это предполагает рост в 0,5–0,9% в 2025 г. – в сравнении с 1% без торговых противоречий, продолжает Беленькая. Но, по ее мнению, плюсом сделки можно считать большую определенность для бизнеса ЕС и США. В частности, выиграют производители аэрокосмической продукции с нулевым тарифом. Главные риски сохраняются у «промышленной» ФРГ, а также Восточной Европы, зависящей от российского газа, считает Беленькая.
Хотя Трамп провозгласил целью перенос производств в США, компании ЕС начали это делать давно, замечает Ипатова, и процесс продолжится. «Но проблемы могут быть с трудовыми ресурсами из-за низкой безработицы, борьбы за кадры и их удорожания при текущей миграционной политике». Частный инвестконсультант Андрей Кочетков считает возможным продолжение релокации производств в США, так как прямые поставки из Европы будут невыгодны.
Основная цель Трампа – сократить дефицит США с торговыми партнерами, напоминает Беленькая. Среди потенциальных плюсов сделки – пополнение бюджета США (общий размер поступлений – до $300 млрд в год), улучшение условий для экспортеров, выигрыш ТЭКа, ВПК и агросектора. Но непредсказуемость Трампа не исключает пересмотр условий сделки или попыток навязать новые секторальные тарифы. Сейчас средний импортный тариф для США вырастет до 16% с 2,5% (максимум за 100 лет), продолжает Беленькая. Это грозит инфляцией, падением рентабельности компаний, импортирующих сырье и комплектующие. «Главное препятствие для инвестиций и переноса производства в США – долгосрочная экономическая неопределенность, в том числе в сохранении нынешнего тарифа», – заключила она.