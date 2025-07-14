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Трамп дал 50 дней на урегулирование украинского конфликта

Иначе США введут вторичные пошлины против РФ и ее торговых партнеров
Ведомости

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести «очень жесткие пошлины», если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. В течение этого срока Россия должна будет заключить соглашение по Украине. В противном случае импортные пошлины будут как минимум в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров. Трамп сделал такое заявление во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

«Мы крайне недовольны ими [Россией], и если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение, мы введем очень жесткие пошлины – порядка 100%, вы называете их вторичными пошлинами. Вы знаете, что это значит», – сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что США уже потратили около $150 млрд на конфликт между Россией и Украиной и хотели бы, чтобы он закончился.

«Это не моя война – это война [Джо] Байдена. Это не моя война. Я пытаюсь вывести вас из нее, и мы хотим, чтобы она завершилась, – добавил он. – Я разочарован в президенте [Владимире] Путине, потому что думал, что мы заключим соглашение два месяца назад, но, похоже, этого не происходит. Поэтому, если в течение 50 дней не будет соглашения, мы введем вторичные пошлины – все очень просто, и они будут на уровне 100%. Таковы условия. Все просто».

Трамп при этом выразил надежду, что ему не придется этого делать.

На встрече также присутствовали госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Изначально ее планировалось провести в закрытом для прессы режиме. Однако, когда Рютте уже прибыл в резиденцию президента США, планы поменялись. Встреча транслировалась в прямом эфире.

Накануне Трамп объявил о сделке между США, НАТО и Украиной насчет поставок оружия. В рамках соглашения Вашингтон будет продавать вооружение Североатлантическому альянсу, а НАТО направит его Киеву.

11 июля Трамп объявил о намерении сделать «важное заявление по поводу России» 14 июля. Подробностей он не приводил. В то же время президент США выразил разочарованность в России. На вопрос о реакции на ночной удар российских сил по Киеву он заявил: «Вы еще увидите, что будет происходить». Трамп также пообещал России «маленький сюрприз».

14 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений, амуниции и военной техники США на Украину продолжались и продолжаются, и российская сторона действует, исходя из этого факта.

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