Трамп дал 50 дней на урегулирование украинского конфликта

«Это не моя война – это война [Джо] Байдена. Это не моя война. Я пытаюсь вывести вас из нее, и мы хотим, чтобы она завершилась, – добавил он. – Я разочарован в президенте [Владимире] Путине, потому что думал, что мы заключим соглашение два месяца назад, но, похоже, этого не происходит. Поэтому, если в течение 50 дней не будет соглашения, мы введем вторичные пошлины – все очень просто, и они будут на уровне 100%. Таковы условия. Все просто».