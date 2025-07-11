Кремль ожидает «важное заявление по поводу России» от Трампа

Кремль ожидает «важное заявление по поводу России» от ТрампаАмериканский президент анонсировал его на 14 июля
В Кремле ожидают «важное заявление по России», которое анонсировал президент США Дональд Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп. Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства», – сказал Песков.
В интервью NBC News Трамп заявил, что намерен сделать «важное заявление по поводу России» 14 июля. Подробностей насчет будущего заявления американский лидер не привел. По его словам, он разочарован в России.
9 июля Politico сообщило, что Трамп выразил готовность поддержать законопроект сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) о введении жестких санкций против РФ. В частности, предполагается зафиксировать пошлины в размере 500% на импорт товаров из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы. 10 июля госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон рассматривает введение новых антироссийских санкций в качестве возможного варианта.