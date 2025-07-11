Кремль ожидает «важное заявление по поводу России» от Трампа

9 июля Politico сообщило, что Трамп выразил готовность поддержать законопроект сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) о введении жестких санкций против РФ. В частности, предполагается зафиксировать пошлины в размере 500% на импорт товаров из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы. 10 июля госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон рассматривает введение новых антироссийских санкций в качестве возможного варианта.