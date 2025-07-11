Трамп предупредил о «важном заявлении по России»
Президент США Дональд Трамп намерен сделать «важное заявление по поводу России» 14 июля. Об этом он сообщил NBC News.
Подробностей насчет будущего заявления американский лидер не привел. По его словам, он разочарован в России.
«Но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель», – сказал он.
Трамп также рассказал о новой сделке между Америкой, НАТО и Украиной насчет поставок оружия из США, достигнутой на саммите альянса в июне.
«Мы поставляем оружие в НАТО, и НАТО на 100% оплачивает это оружие. То есть мы поставляем оружие в НАТО, а затем НАТО передает это оружие [Украине], и НАТО оплачивает это оружие», – сказал Трамп.
9 июля Politico сообщило, что Трамп выразил готовность поддержать законопроект сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) о введении жестких санкций против РФ. В частности, предполагается зафиксировать пошлины в размере 500% на импорт товаров из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы. 10 июля госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон рассматривает введение новых антироссийских санкций в качестве возможного варианта.