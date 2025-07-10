Рубио: США рассматривают введение новых санкций против России

9 июля издание Politico написало, что президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать законопроект сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) о введении жестких санкций против РФ. В этом документе в том числе предполагается зафиксировать пошлины в размере 500% на импорт товаров из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.