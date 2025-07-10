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Рубио: США рассматривают введение новых санкций против России

Ведомости

Администрация США рассматривает введение новых антироссийских санкций в качестве возможного варианта, передает «Интерфакс» слова госсекретаря США Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Усиление санкций в отношении России является доступной опцией», – сказал Рубио.

Он также заявил, что на фоне разочарования отсутствием прогресса в урегулировании конфликта России и Украины США будут пытаться убедить страны НАТО передать Украине комплексы ПВО и ПРО Patriot.

9 июля издание Politico написало, что президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать законопроект сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) о введении жестких санкций против РФ. В этом документе в том числе предполагается зафиксировать пошлины в размере 500% на импорт товаров из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.

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