Politico: Трамп может поддержать законопроект о введении санкций против России
Президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать законопроект сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) о введении жестких антироссийских санкций. Американский лидер выдвинул условие, что документ должны изменить таким образом, чтобы расширить полномочия главы государства в вопросах внешней политики. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме и конгрессе США.
Собеседники издания рассказали, что в текущей редакции проект разрешает президенту на 180 дней отменить 500%-е пошлины в отношении стран, закупающих российскую нефть и уран. Грэм, в свою очередь, согласился добавить в проект такую возможность, если в будущем контроль будет осуществлять конгресс. Администрация Трампа не согласна с подобным механизмом контроля, пишет Politico.
В апреле группой сенаторов был представлен законопроект, значительно ужесточающий санкций против России. Его основными авторами стали Грэм и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Документ предполагает, в частности, введение вторичных санкций против торговых партнеров России. Предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.
Грэм говорил, что сенат рассмотрит законопроект об ужесточении антироссийских санкций в июле. По словам сентара, Трамп поддержал работу над новыми санкциями со стороны Вашингтона против России. Он рассказал, что законопроект позволит Трампу как отменять санкции в отношении других стран, так и накладывать новые. Грэм заявил, что США объявит о сроках рассмотрения законопроекта до конца недели.