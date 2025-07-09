Politico: Трамп может поддержать законопроект о введении санкций против России

Грэм говорил, что сенат рассмотрит законопроект об ужесточении антироссийских санкций в июле. По словам сентара, Трамп поддержал работу над новыми санкциями со стороны Вашингтона против России. Он рассказал, что законопроект позволит Трампу как отменять санкции в отношении других стран, так и накладывать новые. Грэм заявил, что США объявит о сроках рассмотрения законопроекта до конца недели.