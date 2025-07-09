Грэм: Трамп теперь поддерживает законопроект по новым санкциям против России
Президент США Дональд Трамп поддержал работу над новыми санкциями со стороны Вашингтона против России, заявил американский сенатор Линдси Грэм. Его слова приводит Politico.
«Я уверен, что президент готов к нашим действиям», – сказал Грэм.
Сенатор рассказал, что законопроект позволит Трампу как отменять санкции в отношении других стран, так и накладывать новые. Грэм заявил, что США объявит о сроках рассмотрения законопроекта до конца недели.
В социальной сети Х сенатор заявил, что пришло время изменить правила игры в отношении президента РФ Владимира Путина и его сторонников. Жесткие санкции коснутся России, Китая и Индии. До этого бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич назвал данный законопроект очередным шагом в усилиях по оказанию давления на Москву.
Еще в апреле группа американских сенаторов представила законодательную инициативу, направленную на значительное ужесточение санкционного режима в отношении России. Предложенный документ предполагает введение вторичных санкций против торговых партнеров РФ. Так, предполагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у России нефть, газ, уран и другие ресурсы.