Грэм: Трамп теперь поддерживает законопроект по новым санкциям против России

В социальной сети Х сенатор заявил, что пришло время изменить правила игры в отношении президента РФ Владимира Путина и его сторонников. Жесткие санкции коснутся России, Китая и Индии. До этого бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич назвал данный законопроект очередным шагом в усилиях по оказанию давления на Москву.